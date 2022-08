Familiares de joven Cela Vivas piden ayuda para repatriar sus restos a Nicaragua

En una entrevista a 100%Noticias, Gustavo Pool, esposo de Cela, narra los últimos momentos de vida de su cónyuge

Familiares de la joven migrante Cela María Vivas García, de 24 años, originaria de San Marcos, Carazo, quien murió por causas aún desconocidas antes de cruzar el muro fronterizo en Estados Unidos, piden ayuda a la comunidad nicaragüense para repatriar el cuerpo de la joven a su país de origen.

Gustavo Pool, esposo de Cela María, confirmó a 100%Noticias que no cuentan con el dinero necesario para repatriar el cuerpo de su esposa a San Marcos, Carazo. Estima que los costos de repatriación podrían rondar los 8 mil dólares.

“En el hospital de Yuma me dijeron que tengo hasta el lunes para retirar el cuerpo de mi esposa, en este momento no cuento con los medios necesarios para repatriar sus restos y llevar su cuerpo para que sea velada y sepultada en Nicaragua”.

En una entrevista Pool narró a 100%Noticias los últimos momentos de vida de su cónyuge, a quien describe como una joven sana y llena de vida.

“Ella no padecía de nada, no padecía de nada, era una muchacha sana realmente no sé lo que le pasó, no había calor, no estaba deshidratada ni le picó ningún animal, nada”, expresa.

El pasado 05 de agosto decidieron iniciar la travesía en busca del sueño americano, se despidieron de sus seres queridos y salieron con una pequeña mochila cargada de sueños, habían planificado trabajar, comprar una casita y procrear sus hijos. Iban a cumplir un año de casados.

Trataron de emprender el viaje de la forma más segura posible para ambos, contrataron un paquete de excursión desde Nicaragua hasta Guatemala, luego llegaron a México sin mayor contratiempo, incluso fueron al cine para despejar sus mentes del viaje agotador. Estaban en la última línea para lograr llegar a EEUU.

El último tramo para pisar suelo americano, los jóvenes tenían que caminar unos 300 metros en un terreno irregular, atravesar un fango y luego caminar unos dos kilómetros hasta un puente que divide a México y EEUU.

“Media hora antes de salir, Celita tomó limonada y bebió agua, eran cerca de las 8 de la noche, entonces nosotros recorrimos como unos 400 metros en un terreno irregular donde había muchas bajadas y subidas era de arena, pasamos un lago que era como unos 20 metros de un agua que nos llegaba a la rodilla que era prácticamente fango, todo fue muy rápido, nos teníamos que mover rápido a esa hora no estaba tan caliente y saliendo de eso llegamos a una barda, nosotros éramos los últimos de un grupo de 12 personas, yo iba detrás de ella, yo le decía amor ya vamos a llegar, entonces ella me dice que necesitaba agua en ese momento en la mochila solamente iba un suéter de ella, las demás personas iban corriendo adelante”, narra Pool.

Según Pool, pidió ayuda a uno de los muchachos y este corrió a llamar a los demás para que se regresarán a ayudarlo.

“Ella se miraba con la mirada perdida, no decía nada, la cargamos, los brazos y piernas no le respondía, hubo un momento en que el cuerpo se puso suave, no reaccionaba, la cargamos hasta llegar al lado del puente, nos tardamos como una hora y logramos cruzar, en ese momento los muchachos me dejan en un punto y se van a buscar ayuda, yo me quedé con ella sentía su pulso débil, luego llegaron los fronterizos en ese momento empezaron a echarle agua helada en el cuerpo, le pusieron bolsas de hielo en el cuerpo y la pusieron en posición fetal".

Después llamaron a una ambulancia y le dieron los primeros auxilios, "ella estaba con vida todavía, luego la trasladaron al hospital donde llegó con vida pero no duró mucho y falleció” relató a 100%Noticias.

El esposo de Cela, desconoce las causas del deceso, debido a que el hospital de Yuma entregará los resultados de la autopsia hasta que el cuerpo sea entregado a la funeraria que se encargará de repatriar los restos.

“Todavía no me han dado el reporte, hoy fui al hospital y me dijeron que el reporte se lo dan a la funeraria que yo contrate, esa fue la única información que me dieron y que podía tener el cuerpo de ella en el hospital hasta el lunes, fecha máxima”, indicó.

Cela se graduó de Káiser University de inglés y era licenciada en administración de empresas.

En lo que va del año 2022, decenas de nicaragüenses han perdido la vida en su intento por llegar a Estados Unidos de forma irregular, ya sea cruzando el Río Bravo o a través de zonas desérticas, tras huir de la crisis económica que viven las familias por la represión y la situación política en el país.