Elsa Valle espera que liberen a su padre y emigre a EEUU, Valle está en un albergue de Texas

7 a.m.

Actualmente, Elsa Valle se encuentra en un albergue en el Paso Texas y espera que cuando su padre sea liberado por el régimen de Daniel Ortega, que él también emigre a Estados Unidos

Elsa Valle, excarcelada política, relató a 100% NOTICIAS el calvario que le tocó vivir para llegar a Estados Unidos, país en donde se encuentra, después de ingresar de forma irregular para solicitar asilo político.

La joven opositora salió de Nicaragua el pasado cinco de noviembre -un día antes de las votaciones municipales- junto a su pequeño hijo, su madre, hermana y dos amigos, espera que su papá, don Carlos Valle, quien figura nuevamente como preso político de Daniel Ortega, emigre a Estados Unidos una vez que sea liberado.

Actualmente, Elsa Valle se encuentra en un albergue en el Paso Texas, después que autoridades migratorias de Estados Unidos la liberaron. Valle estuvo solo horas en el centro de detención, ya que ingresó a Estados Unidos la madrugada del lunes y hoy ya estaba en un albergue.

La mañana en que Elsa Valle partió de Nicaragua para Estados Unidos, la Policía detuvo a su padre, quien se encuentra en las celdas del Chipote, la joven opositora pidió Carlos Valle que cuando salga de la cárcel, busque la manera de salir de Nicaragua para salvaguardar su vida y su libertad.

“Estoy esperando en Dios que él pueda negociar su salida del país, su nieto está bien. Esperando en Dios que él pueda pasar la Navidad aquí, tranquilo, después de tantos años que no hemos podido pasar la navidad tranquilos”, compartió Elsa Valle a Lucía Pineda en 100% ENTREVISTAS.

Expuestos a peligro

La excarcelada política también compartió el calvario que le tocó vivir junto a su madre e hijo al momento de transitar por México, en donde estuvieron expuestas a una serie de peligros.

“Fue demasiado difícil, fue demasiado complicado, solo Dios sabe lo que pasamos para poder estar aquí. Pasamos tantas cosas como atravesar en furgones y en lancha hasta 10 horas bajo el sol”,

Durante su travesía, a Elsa le tocó luchar aún más, debido que a su mamá sufrió una fractura en uno de sus pies después que resbalara de las gradas cuando llegó a una de las viviendas donde se alojaron una noche en México para poder continuar con la travesía. Producto de la lesión, la mamá de Elsa se movilizaba en silla de ruedas.

En su relato, Valle compartió que al cruzar por México, en Ciudad Juárez, Dios la cubrió de ser secuestrada ya que es una de las principales rutas de mayor peligro para los migrantes.

“Hubo varios retenes y nosotros íbamos con miedo, nosotros agarramos el bus en el Distrito Federal hasta Ciudad Juárez, pasábamos por los retenes de noche, y como que éramos invisibles ante el mal”, recordó Valle.

“Nosotros abríamos la ventana del bus y nos quedábamos viendo todos y agradecíamos a Dios casi llorando porque el mismo conductor decía que era raro que no nos habían detenido”, agregó.

Cruzaron en la madrugada a EEUU

Elsa Valle se entregó la madrugada de este lunes a las autoridades migratorias de Estados Unidos, después de cruzar por El Paso, Texas junto a su madre y un grupo de venezolanos que se encontraron en el camino.

“Al salirnos de ese río, nuestros pies se congelaron tanto que no podíamos ni mover los dedos, pero aun así nos movimos hasta llegar a migración. Gracias a Dios mi mamá iba en silla de ruedas y al niño lo llevábamos con seis sábanas calientes”, expresó la joven madre.

Al llegar al centro de detención en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México, Valle compartió que las autoridades migratorias la separaron de su madre, por lo que hasta el cierre de esta nota no sabe sobre su paradero.

“Cuando nos llenaron los datos, nos separaron. A ella la llevaron en una ambulancia. No sé nada de ella, no sé nada de uno de los muchachos que iban con nosotros, (él) llevaba temperatura elevada, mi mama igual, no se sabe en qué hospital están”, dijo con la voz entrecortada.

“Yo estoy llamando a los hospitales y no me dan información de nada”, puntualizó la joven opositora.

“Fue muy difícil, pasamos por muchas cosas, incluso en el bus, la gente que se montaba la pasaban golpeando a mi mamá. Entre los muchachos y yo halábamos a mi mama, ella la pasó muy mal en esos viajes desde que se quebró el pié. No sé que voy a hacer sin ella”, señaló.