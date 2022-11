Justicia pide hermana de migrante nicaragüense que murió atropellado en EEUU

10:15 a.m.

Silvio era Mecánico, vivía con su hermana y tenía menos de un año de haber llegado de Nicaragua persiguiendo el sueño americano

Familiares del migrante nicaragüense Silvio José Ortega de 35 años exigen justicia, luego que un conductor lo atropelló mortalmente el domingo 27 de noviembre en Pembroke Road en Miramar, Estados Unidos, cuando intentaba cruzar la calle alrededor de las 2:15 de la madrugada.

En una rueda de prensa, Suyen Ortega Martínez, hermana de la víctima expresó “extraño todo de él, no lo puedo creer todavía, no lo he visto, creo que es una mentira, solo éramos los dos” dijo a la periodista Leana Astorga de Telemundo 51.

Ortega Martínez exigió justicia para encontrar al conductor que atropelló a su hermano y se dio a la fuga “tal vez si se hubiera quedado o llevado a un hospital, ¿por qué se dio a la fuga y me lo dejó allí?. Por favor si miraron algo que nos digan para dar con el culpable, con la persona que lo atropelló”.

El investigador de homicidios de tráfico de la Policía de Miramar, José Rosales informó que investigan el caso para dar con el paradero del responsable “el vehículo huyó de la escena al este según testigos. Tenemos un vehículo de interés en otro estado, el vehículo no está en este estado”.

El personal de Bomberos de Miramar declaró a la víctima muerta en el lugar de los hechos.

Por su parte, Kevin, cuñado de la víctima, expresó “el para mí era un amigo, un hermano, me mantenía sólo con él, me estaba enseñado a mecánico y siempre estábamos juntos”

“Era una buena persona, tenía muchas amistades, muy alegre, llevaba a mi hija a clases, me quedé sola”, dijo la hermana de la víctima.

Un video de vigilancia capturó el momento en que ocurrió el accidente, el cual muestra a la víctima caminando. Se detiene y luego se sale del marco cuando intentó cruzar Pembroke Road cerca de South Avenida 65, momento en el que un Chevy Malibu blanco lo golpeó. El conductor nunca se detuvo.

Las autoridades buscan al conductor de un Chevy Malibú blanco del año entre 2013 al 2015 cuya placa no es de Florida.

Actualmente está en curso una investigación por homicidio de tráfico y se le pide que cualquier persona con información sobre ese caso pueda llamar a la Línea de Alto al Crimen de Broward al (954) 493-8477.

Piden ayuda

La familia de Ortega creó una página de GoFundMe para ayudar con los gastos funerarios.

“Nuestros corazones están de luto por la pérdida de un ser humano maravilloso”, escribieron en un comunicado en la página.