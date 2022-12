Encuentran en Costa Rica a ex preso político Ervin Zamora con aparente problemas mentales

El excarcelado político fue encontrado muy mal de salud, por lo que su familia pide apoyo para rehabilitarlo

El excarcelado político Ervin Alexander Zamora Peña, originario del municipio de Tipitapa, fue encontrado abandonado y con aparentes problemas mentales en un parque abandonado en Hatillo, Costa Rica, en donde hace dos años desapareció misteriosamente.

Ervin Zamora Peña fue encarcelado en el año 2018 y fue acusado por levantar tranques en contra del régimen de Daniel Ortega en el municipio de Tipitapa, cuando la población protestó contra el gobierno.

“Él está bien irreconocible, estaba sucio, descalzo y con el pelo largo. Él estaba enrollado en una banqueta que hay en el parque. Al inicio ellos (familiares de Ervin que fueron a buscarlo) no creyeron que era él, pero dicen que después se le fueron acercando poco a poco, le hablaron para verle la cara para confirmar que si realmente era él, cuando él (Ervin) se levantó y se sentó en la banqueta vieron que era él”, expresó a 100% NOTICIAS uno de los familiares del Ervin Zamora, que reside en Costa Rica.

Zamora Peña fue excarcelado en mayo de 2018, pero era asediado y amenazado constantemente por fanáticos del régimen, por lo que tuvo que exiliarse para salvaguardar su vida.

Actualmente, Ervin Alexander se encuentra enfermo, por lo que su familia apela al buen corazón de quienes deseen colaborar para los gastos médicos y de medicinas.

“Ervin necesita ayuda, necesita que lo metan a un centro porque no aguanta el dolor de estómago y dice le dan mareos, dice que no aguanta el dolor en el cerebro y no ha podido dormir porque en las noches no duerme, por eso pasa la mayoría del tiempo durmiendo en el día”, detalló el familiar.

Actualmente, Ervin está hospedado en un cuarto en Costa Rica, bajo el resguardo de un familiar, por lo que necesitan recoger 10 mil colones (equivalente a unos 17 dólares) para el pago del alquiler. Si usted desea colaborar, puede donar al Simpe Móvil: 62983695.