Yokasta Valle, la campeona mundial de Costa Rica nacida en Nicaragua

Algunos la llaman “Campeona del Pueblo”, otros solo “Yoka”. Nació en Matagalpa y desde los siete años emigró a Costa Rica con su familia. Esta es la historia de una migrante más que ha dejado huellas en Centroamérica.

En entrevista con 100%NOTICIAS Yokasta Valle confiesa que cuando era niña no le interesaba el boxeo, pero fue gracias a su papá y a su abuelito quien actualmente vive en Ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua que heredó su amor por este deporte.

Considera que por su sangre corre la inspiración del tricampeón nicaragüense, Alexis Arguello con quien su padre y su abuelo se inspiraron para germinar en ella el amor a este deporte. “Al tener mis raíces nicaragüenses, mi mamá, mi papá, mi abuelito, todos amantes del boxeo, yo creo que las raíces nunca se pierden”, precisa.

Pero cuenta que su conexión directa con el boxeo comenzó a los 13 años de edad, cuando su padre la llevó a entrenar a Plaza Víquez en San José, Costa Rica y vio en él un rostro orgulloso, aunque para entonces no había mujeres en esta disciplina boxística.

Recuerda que solo tenía dos semanas cuando su entrenador le preguntó si quería pelear, ella le respondió con un sí nervioso, pero en el fondo deseaba enfrentar a su padre y decirle que no le gustaba el boxeo.

“Suena la campana, recibo los primeros golpes, ya casi me regresaba para que me quitaran la protección y la careta cuando recibí los primeros golpes dije: no me voy a dejar y respondí y terminé ganando la pelea, esa adrenalina me gustó, me enamoré y dije esto es lo que quiero hacer”.

Yokasta Valle nació hace 30 años en Ciudad Darío, Matagalpa, lugar de donde sus padres son originarios, pero emigraron a Costa Rica en busca de empleo, cuando ella tenía apenas siete años y es en este país que ha consolidado su carrera boxística y al que representa a nivel internacional.

Ser boxeadora

Yokasta Valle es un ejemplo de que abrirse camino en esta disciplina no es fácil para las mujeres porque el boxeo está dominado por hombres.

Lleva 17 años practicando este deporte. En 2014 debutó como profesional y en 2016 se convirtió en campeona nacional, pero comenta que “nadie lo notó”.

Alrededor del boxeo hay estereotipos sociales que vuelven espinoso el trayecto. “Te dicen que la mujer no puede boxear porque es muy pequeñita, es muy flaquita, pero ninguno de esos malos comentarios, me detuvo”, relata.

Aunque ahora, Yokasta Valle, se podría considerar una boxeadora consolidada profesionalmente, la parte monetaria continúa siendo una asignatura pendiente para las mujeres, dado que en el caso de los varones la bolsa es superior y lucha porque esta realidad cambie.

“Mi promotor me decía que él lleva a un boxeador a Japón, la bolsa es de más de 130 mil dólares, yo fui a Japón mi bolsa fue de $5,000 dice esto no puede ser posible”, explica.

Aclara que ella ahora puede vivir del boxeo profesionalmente porque la gente pide peleas femeninas y su mayor aporte es que para las futuras generaciones el camino sea más fácil al que tuvo ella en sus inicios y ese es el trabajo diario en equipo porque los mismos promotores no deberían permitir que una mujer boxeadora gane menos que un hombre.

“Sea boxeador o boxeadora siempre debe ser el mismo pago que se merece”, resalta.

Es la campeona mundial más activa del 2022

Yokasta Valle en su última pelea derrotó a la argentina Evelin Bermúdez para adjudicarse los títulos mundiales de las 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Esta campeona asumió el reto de enfrentarse a su oponente quien tenía un récord de 17 peleas sin derrota y seis las había ganado por la vía rápida.

Fue el 26 de noviembre de 2022 que Yokasta Valle peleó por primera vez en su carrera en una división superior, pero decidió renunciar a la división minimosca para aferrarse a los cinturones de campeonato mundial mínimo de la FIB y OMB en la división femenina de las 105 libras, de la cual es la actual monarca tras unificar dos títulos mundiales en septiembre pasado.

Sin embargo, más que una campeona, Valle desea ser recordada como una chica que fue un ejemplo y motivación para grandes y pequeños con su disciplina y constancia.

“Yo he perdido, he llorado, pero me he levantado con muchísimo más fuerza eso me ha hecho más fuerte”, al mismo tiempo señala la importancia de creer en sí mismos “porque siempre habrá gente que te dice que no podrás lograrlo, pero háblese y dígase yo puedo yo soy capaz y lo voy a lograr”, dice.

Yokasta Valle repite a los jóvenes que se rodeen de personas que también creen en ellos y si ella lo logró “porqué ustedes no, no hay ninguna diferencia. Nada fue fácil, pero tampoco fue imposible y también lo pueden lograr con la ayuda de Dios”.

Ámbito familiar

Paralelo al deporte, esta campeona ingresó a la universidad y está a punto de concluir sus estudios en Educación Física, porque sabe que la vida del deportista es corta, pero insiste que todavía no se quiere retirar.

“Mi mamá me decía que el boxeo no me daría de comer, pero yo sé que sí, algún día las cosas pueden cambiar y a ella le agradezco muchísimo porque continué mis estudios universitarios”, dice.

Yokasta Valle tiene cinco hermanas, las mayores nacidas en Ciudad Darío, Matagalpa y las menores en San José, Costa Rica, al igual que ella su familia es binacional, tienen costumbres y tradiciones de ambas naciones.

Se considera hogareña, cuenta que de su abuelita aprendió a cocinar comida nicaragüense como el indio viejo y sabe hacer tortillas a mano, pero su comida favorita es el vaho, antes visitaba con frecuencia el país, pero ahora ha dejado de hacerlo por su agenda laboral.

Cuando Yokasta Valle sube al ring las opiniones se dividen por su doble nacionalidad, unos dicen que ella es de Nicaragua y otros que es de Costa Rica, la campeona sonríe y les dice que ella representa a Centroamérica.