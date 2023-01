De paso por Tapachula, siguiendo la ruta migratoria que lo llevaría hacia Estados Unidos, Josué Garay recuerda la dura travesía de trece días que lo puso a prueba física, mental y emocionalmente: “Me sentí sin dignidad”

El periodista, migrante nicaragüense, Josué Garay, de 29 años, recorrió 4,500 kilómetros para llegar a Estados Unidos. El viaje le demoró trece días “los más largos de mi vida”, dice que caminó y caminó hasta sentir que los pies le explotaban. Así lo narra ahora a 100%NOTICIAS.

“En mi caso, escapé de ser secuestrado junto a tres personas más por dos coyotes que nos robaron todo, tuvimos que correr entre una vereda para escapar. Me quedé sin nada de dinero. Me sentí tan vulnerable, sin dignidad, con hambre y sueño”, agrega. “Todo el viaje fue difícil. Te pone a prueba física, mental y emocionalmente”.

Garay partió de Costa Rica a mediados de diciembre con mil dólares en sus bolsillos, cruzó Nicaragua, Honduras, Guatemala y llegó hasta México. Estando en Tapachula, estado fronterizo de Chiapas decidió contratar un guía para que lo transportara a Oaxaca, ignorando que el servicio guiado se convertiría en una pesadilla.

El trayecto lo recorrió en compañía de tres personas quienes fueron llevados por el coyote fuera de la ciudad a una casa de seguridad o “bodega” como usualmente se le llama en México.

“Nos dijo que estuviéramos tranquilos. Pero después llegó con otro hombre armado y nos quitó el dinero que andábamos y los bolsos”, dice.

“El celular me quedó porque me lo pegué completamente con ‘teipe’ negro en la pantorrilla. Y ahí no me revisaron”.

Josué Garay recuerda que aprovecharon el momento que les dejaron solos para buscar la manera de huir de esa casa de madera. “El olor era nauseabundo. Olía a ratas y había ropa tirada por varios lados”, dice.

En plena desesperación arrancaron las viejas tablas y corrieron en medio de matorrales esperando no ser descubiertos, llegaron a una carretera y aunque estaban deshidratados el miedo les ganaba y siguieron corriendo.

“Lo peor es el temor a todo. No podés confiarte de nadie. Hay que dudar de todos, del taxista, del busero, de las autoridades peor. Porque en México hay corrupción desde el más alto hasta el más pequeño cargo”, dice.

Este periodista cuya principal arma ha sido la palabra aprendió a hablar bajito o no hablar porque supo que en México los nicaragüenses tienen mayores posibilidades de ser secuestrados.

Hacia la frontera norte

Tras escapar al intento de secuestro, Josué Garay, llegó al parque central Miguel Hidalgo en Tapachula, allí pasó la noche y conoció a una inmigrante cubana y otro salvadoreño con quienes empezó a organizar una caravana y recorrieron varios albergues para movilizar a las personas.

La caravana salió a eso de las 6:45 de la tarde del martes 20 de diciembre, sin querer queriendo, Josué Garay era uno de los dirigentes de esta, su desconocimiento del terreno no fue impedimento para continuar su propósito y se apoyó en Google Maps para dirigirse hacia el Norte.

“Así seguimos y pasamos los principales retenes donde devuelven o detienen a la gente. Fueron seis retenes. La Policía nos iba cuidando en varias partes del trayecto. Avanzamos día y noche. Así por dos días. Hasta que ya los pies no nos respondían”, dice.

Garay recuerda que fue uno de los patrulleros que lo custodió en la caravana quien se le acercó y le recomendó que no hablara para que no identificaran su acento, sin darle mayor explicación se limitó a mencionarle que los carteles mexicanos se enfocan en secuestrar a las personas nicaragüenses.

El 28 de diciembre, cruzó el muro fronterizo por Ciudad Juárez y se entregó a Migración de Estados Unidos a eso de la medianoche y fue liberado diez horas más tarde.

Dice convencido que “continuará ejerciendo periodismo”.

Primer éxodo

Josué Garay huyó a Costa Rica en 2021 tras sufrir persecución política, puesto que hasta junio de ese año había laborado como jefe de prensa de la organización opositora Unidad Nacional, así como por ser jefe de prensa y asesor de campaña del precandidato presidencial Félix Maradiaga.

Supo que con el arresto de Maradiaga también había una orden de detención y retención en su contra, aunque en un inicio se negó a abandonar Nicaragua, estuvo oculto por tres meses en el interior del país, pero el 28 de agosto de 2021 fue avisado que ya lo tenían ubicado y que iban por él, ese mismo día escapó a Costa Rica.

“Pensé en salir hacia los Estados Unidos en ese momento, pero no tenía las condiciones económicas para hacerlo. Por lo que decidí esperar unos meses”, dice.

Por más de un año vivió en Costa Rica, pero decidió emigrar a Estados Unidos porque ese país ya no le brindaba seguridad o al menos así lo percibió Garay. “Hay una condición de vulnerabilidad en ese país”.

Cuenta que, a lo largo del 2022, liderazgos opositores, campesinos y estudiantes han alertado a las autoridades costarricenses de presencia de paramilitares e inteligencia sandinista infiltrada para atentar contra periodistas y opositores.