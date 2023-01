7 a.m.

Daguer Hernández, ex subdirector de migración de Costa Rica, explicó que las nuevas medidas migratorias implementadas por el presidente Rodrigo Chaves, de Costa Rica, ya impactan en la falta de mano de obra nicaragüense, principalmente en el sector de la agricultura.

“Tiene que ver en parte con las medidas migratorias que ha asumido este nuevo gobierno y también a las medidas migratorias que existían en Estados Unidos. En este caso muchas personas nicaragüenses, al ver la situación en Costa Rica y al ver una posibilidad de emigrar hacia los Estados Unidos emigraron a ese mercado laboral antes de las restricciones de la administración Biden", expresó Daguer Hernández durante el programa 100% ENTREVISTAS.

Según Hernández, no solo se endurecieron los requisitos para solicitar refugio en suelo tico, sino de que no hay otra opción para regularizarse dentro del país y por el otro lado "la facilidad que existía en Estados Unidos porque -ya no existe- la facilidad que existía hasta hace una semana y media en Estados Unidos para que las personas nicaragüenses entraran más libremente y pudieran hacer una solicitud de refugio en Estados Unidos”, puntualizó el experto.

Problemas serios

Desde su punto de vista, Hernández considera que los empresarios costarricenses tendrán problemas a futuro, debido a la falta de mano de obra de nicaragüenses, que también emigró a Estados Unidos con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Daguer Hernández también sostiene que la falta de permiso laboral en Costa Rica para los inmigrantes complicará al sector agrícola costarricense.

“Hay que recordar que las medidas migratorias normalmente duran cerca de seis meses a un año para ver los efectos, entonces por lo menos en esta cosecha pensando en agricultura o en estos próximos, o sea, en el corto plazo para los empresarios, van a haber problemas laborales”, planteó.

“Por lo menos en este tiempo laboral, inmediatamente no van a poder encontrar un tema de solución porque no va a haber una reversión, sino hasta ver la reacción efectiva de la política”, sostiene.

Aunque muchos nicaragüenses, en la actualidad, se encuentran varados en México por la nueva política migratoria de Estados Unidos, el experto insiste que a mediano plazo, la migración volvería a ser un problema.

“Considero yo que en el mediano plazo sí, Costa Rica va a volverse de nuevo el punto o el país de destino al cual, los nicaragüenses vayan a optar por venir, hay que averiguar”, detalla.

“Tenemos una categoría especial de protección complementaria que entra en vigencia en marzo, entonces hay que ver cómo esa categoría especial de protección complementaria puede impactar positivamente a las personas solicitantes de refugio que por lo único que estaban en Costa Rica era por un tema laboral y que podían optar por esta categoría para una regularización migratoria”, agrega el experto.

Reunión sectorial

Para solucionar los problemas de la falta de mano de obra, Daguer Hernández propone a las diferentes cámaras de los agricultores, que planteen propuestas al gobierno de Chaves para evitar afectaciones.

“Yo considero que deben de acudir como cámaras a las representaciones del gobierno a solicitar medidas de regularización migratoria ágiles”, sugiere Hernández.

“Cada sector debería acudir al gobierno a hacer la solicitud correspondiente con relación al tema de mano de obra”, recomienda.

Reforma laboral

Otro de los puntos más viables que Hernández considera más acertado para implementarse por su gobierno, es que se realice una reforma laboral y no endurecimiento de medidas migratorias.

“La reforma grande que podría hacerse es una modificación a la normativa laboral propiamente y a la normativa migratoria que impide la posibilidad de trabajo, en este caso, una de las principales reformas que en algún momento se planteó y sólo se quedó una reforma para altos ejecutivos es la reforma al artículo 187 de control migratorio”, plantea.

“El artículo 187 en cuanto a tema migratorio, debería de dar la posibilidad de trabajo a todas las personas que presenten una solicitud migratoria. En este caso, si uno presenta una solicitud en inmigración para empleado o doméstica, debería esa persona de empleada doméstica dársele un carnet provisional o un documento provisional en donde mientras se resuelva su solicitud, la persona pueda trabajar”, aconseja.

Daguer Hernández plantea que mientras las persona tenga el documento legal y su situación migratoria esté en trámite, la persona pueda tener acceso a la banca costarricense, además de cotizar conforme a las leyes del país.

“Yo creo que todo eso depende de la flexibilización migratoria o la política migratoria que depende en un país de la voluntad del presidente, en este caso de la voluntad del Poder Ejecutivo” finaliza el experto.