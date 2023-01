El caso de Anggy Díaz ha puesto foco a los indocumentados en Estados Unidos, principalmente a las mujeres dada que son doblemente vulnerables por ser mujer y por ser migrante, en muchos casos están privadas de derechos en tierra extranjera

“Todas las mujeres latinoamericanas que estamos en Houston deberíamos salir a protestar para que se haga justicia porque este caso más seguro lo dejarán impune”, escribió Carolina tras el femicidio de la nicaragüense Anggy Díaz en el condado de Waller, Texas, Estados Unidos, el 11 de enero.

La consternación de tan cruel femicidio también ha consternado a muchas mujeres nicaragüenses, quienes han utilizado las redes sociales para compartir sus experiencias de violencia doméstica y a la vez han manifestado apoyo a la familia de la víctima.

“No digan eso pasa por no conocer al hombre más tiempo o eso pasa por casarse por los papeles. La culpa es de él y solamente de él”, expresó Dyana Román. “Huyan de personas tóxicas de esos celos demasiados posesivos siempre terminan mal se los dice alguien que de milagro está viva”, agregó.

VER MÁS: Sospechan que Anggy Díaz presentía su muerte por mensaje compartido antes de ser asesinada por su esposo

“Cuando me amenazaron con un cuchillo en la mano o por las veces que me quería asfixiar o por las veces que me pegaba sin remordimiento o por las veces que me dejaba moretones y me decía el día siguiente ponerte pantalones para que nadie te vea así, ojalá y lo viera. Cuanto me arrepiento de no haber metido preso a ese maje, aún tengo traumas o heridas que jamás sanarán”, lamentó Román.

Anggy Daniela Díaz Rivera, de 21 años, era originaria de El Viejo, Chinandega, emigró a Estados Unidos a finales de 2019, su historia es la de miles de mujeres que a diario abandonan su país en busca de mejores oportunidades.

Desde que Dania Díaz, madre biológica de Anggy emigró a Estados Unidos, su hermana mayor María Libertad quedó al cuidado de su pequeña sobrina y sus tres hermanos por quienes veló y trató como hijos propios.

Fue hasta hace cuatro años que Anggy decidió emigrar y desde que llegó empezó a trabajar para un supermercado, cada día antes de empezar el turno llamaba a su María Libertad y por voluntad propia había decidido costear el tratamiento médico ya que su madre de crianza había sido diagnosticada con un cáncer de mama desde hace un año atrás.

María Libertad pidió ayuda para repatriar los restos de su “princesa” a Nicaragua y desea verla por última vez, decisión que Dania Díaz respalda, pero dice que hasta ahora el consulado de Nicaragua en Texas le ha negado asesoría porque ella “no estaba preparada” para reaccionar ante el crimen atroz de su hija.