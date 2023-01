Se cumplen ocho días desde que la nicaragüense Anggy Díaz fue apuñalada, decapitada y desmembrada por su esposo dentro del inmueble que compartían en Texas, esto es lo que se sabe del caso

El 11 de enero, Jared Dicus, esposo de Anggy Díaz, la asesinó cerca de las once de la mañana, su cuerpo fue hallado cerca de las 4:00 de la tarde por sus suegros quienes informaron a las autoridades el suceso ocurrido en el condado de Waller, Texas, Estados Unidos.

Jared Dicus esperó a las autoridades en casa de sus padres, sin resistirse a la detención y confesó haber decapitado a su esposa, de 21 años de edad.

Anggy Díaz se casó con Jared Dicus el 23 de octubre de 2022 cuando solo habían pasado doce semanas de haberla llevado al altar, las autoridades que acudieron a la escena del crimen la describieron como “espantosa”.

Allegado a la víctima creen que sufría violencia doméstica previo a su asesinato y la conjetura se origina a raíz del último mensaje que dejó la Anggy Díaz en su cuenta oficial de Facebook.

“Jajajaja no puedo irme sin antes compartir esto”, escribió la joven tras compartir con sus seguidores un video animado de la serie animada ‘Olaf Presenta’, una producción de Disney+.

“Mufasa está muerto, pero no murió inmediatamente. Le pasó encima una manada de ñus desbocados, y logró ponerse a salvo. Cayó una muy larga distancia y fue hasta ese momento que murió, un hijo se culpa por todo. Padre, debo escapar ahora”, son algunas de las frases que se escucha decir al personaje en el clip compartido por Anggy Díaz antes de morir.

Para algunos este fragmento específico de esta película animada simula su propia dolorosa y angustiosa “despedida”; al igual que la del personaje de ficción y según algunos usuarios de las redes sociales este post les dio escalofríos por el mensaje intrínseco que ha sido interpretado de diferentes puntos.

“Cuando se refiere a no me puedo ir es porque ella lo abandonaría él hizo un perfil nuevo hace poco seguro había muchos celos o cosas así ¿cómo lo sé? Viví con un psicópata durante nueve años”, escribió Yessenia González.

“No pareciera que fuera ella quien publicó eso, he visto sus publicaciones anteriores y la verdad no siento que haya posteado algo tan sin sentido. Ella no publicaría eso. Además, hablar de muerte, culpa y castigo me dio escalofríos... Se veía que era una mujer muy alegre y carismática”, expresó Alejandra Madero.

“El video tiene un mensaje oculto y habla de muerte sin duda alguna ese video lo pudo haber publicado ese mal hombre con poco corazón asesinar de esa forma a la persona que le entregó su amor y su tiempo y sobre todo sus ilusiones para amar”, se lee entre los miles de comentarios del post.

En tanto, quienes conocían en persona a Anggy Díaz, su triste desenlace no deja de sorprender, puesto que constantemente escribía frases de motivación e inspiraban a otras mujeres a luchar por sus sueños y estar saludable.

“Cada día me levantó, me veo al espejo y me digo muchas frases de afirmación sobre mi persona: soy fuerte, soy hermosa, soy exitosa, etc., esto me ayuda a creer en mí misma”, escribió la joven recién casada.

Anggy Daniela Díaz era originaria de El Viejo, Chinandega, Nicaragua y había emigrado a Estados Unidos en noviembre de 2019.