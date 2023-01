Carolina Sediles: “El parole humanitario es el beneficio más grande que hemos recibido los nicaragüenses”

La nicaragüense Carolina Sediles es patrocinadora de un familiar que llegará legalmente a Estados Unidos. Ella considera que el proceso es sencillo y comparte qué preguntan y cómo responder.

Carolina Sediles es una nicaragüense que patrocinará a un familiar para que pueda llegar a Estados Unidos legalmente, mediante el programa parole humanitario. Desde su experiencia, asegura que llenar los formularios es sencillo y que no hay que tener miedo a la aplicación, por lo que invita a aprovechar esta que considera una oportunidad.

Según expresa, lo primero que hace un patrocinador es abrir la cuenta en USCIS y asegura que el proceso es como abrir un correo electrónico y ya luego empieza la aplicación.

“Ahí te da la opción, te dice qué formulario es el que ya vas a llenar. Te dan los países que califican y escogés Nicaragua. Luego seguís llenando las respuestas que básicamente son biográficas, nombre, apellido, dónde vivimos, dónde trabajas, cuánto ganaba y hay tres preguntas fundamentales”, señala.

La primera de esas preguntas es qué es que es lo que le ofrece a la persona que patrocina para que pueda vivir en los Estados Unidos y cubrir sus necesidades básicas, “entonces ahí uno tiene que explicar qué es lo que como patrocinador está dispuesto a dar. Casa, alimentación, acompañamiento en procesos que necesitan, como sacar la licencia, etcétera, mientras más explique es mejor, porque entonces ellos saben que tenés idea de cómo le vas a ayudar a tu patrocinado”.

La otra interrogante fundamental es dónde va a vivir el patrocinado, “ahí se da la dirección y es básico, además de cuáles son tus planes y ahí es donde pones que es llevarlo a sacar su número de Seguro Social. Si vienen niños meterlos a la escuela. Por mi casa hay una escuela y si pueden poner detalles de direcciones de escuela perfecto, pero es básicamente explicar cómo les vas a ayudar para integrarse a la sociedad, al trabajo durante estos dos años, estas son las preguntas más complicadas, pero que realmente, se pueden contestar”.

También preguntan si el patrocinador sabe a quién está patrocinando y cómo le va a ayudar este.

“El resto es biográfico y son tres documentos esenciales los que piden que es la carta del banco que diga cuánto ahorita es la cuenta, cuánto dinero entró en el 2021 y el balance al momento de tu declaración de impuestos ahí no hay, no hay vuelta. Subir la declaración de impuestos y la carta del empleador que diga desde cuando trabajas con ellos, cuánto ganaste y si el trabajo es temporal o es permanente y esos son los documentos no hay mucho papeleo todo es en línea, no hay complicaciones para empezar”, asegura.

El CBP One

Al concluir con la información biográfica indican que hay que esperar, pero Sediles asegura que no es mucho el tiempo.

“Creo que el mismo día fue que llegó el siguiente correo y le dijo que se metiera a la aplicación móvil de CBP One y que siguiera las instrucciones, entonces al bajar la aplicación hay que crear una cuenta de nuevo. Te pide tu pasaporte y que te tomes una foto y después te llegue el recibo que, y te dice cómo ir a un lugar”, señaló en caso de los patrocinados.

Es importante saber que en la aplicación el patrocinado debe pedir documento de viaje y es un documento de viaje, que no es el parole, sino que #podés llevar a la agencia o que podés presentar en el avión y en el aeropuerto para que puedas viajar por este y te vendan el boleto, porque, no tenés visa, no tenés el parole, pero ese es el documento que te permite llegar al aeropuerto”.

Lo otro importante es que el patrocinado tiene que viajar dentro de 60 días, no puede ser más tiempo.

“Mira, realmente no es nada complicado, he escuchado mucho que la gente le tiene mucho miedo a la aplicación, creen que necesitan ayuda y hay gente que sí, pero no es indispensable un abogado, por ejemplo , el patrocinador que habla inglés perfectamente puede llenar la aplicación que es el que inicia, la aplicación entonces para mí es muy sencillo, porque no te hace preguntas del otro mundo que tenga que responder con lenguaje legal”, insiste Carolina Sediles.

En cuanto a los ingresos económicos, dijo que efectivamente hay una tabla, si tiene el patrocinador los ingresos que reflejan ahí lo más probable es que se califiquen y no se cuestionen tanto y “si faltara algo, les van a dejar saber les pueden negar la aplicación, pero se puede volver a intentar, se puede volver a aplicar con la información correcta o con otro patrocinador”.

Sediles asegura que el parole humanitario es el beneficio más grande que los nicaragüenses hemos tenido y “que hay que aprovecharlo para emigrar sin correr ningún tipo de peligro a través de la migración irregular, como lo estuvimos viendo en el último año. Muchos nicaragüenses, siendo secuestrados, otros muriendo”.