Los nicaragüenses y los haitianos registran las menores cifras de aplicaciones y aprobaciones para el parole humanitario que les permite entrar legalmente a Estados Unidos

La cantidad de nicaragüenses que han aplicado al parole humanitario que Joe Biden concedió es de apenas 44, según cifras reveladas por Carolina Sediles, de Nicaraguan American Human Rights Alliance, NAHRA.

“Eran solamente 44 los haitianos y los venezolanos tenían arriba de mil, ya en estos días entonces 44 nicaragüenses”, refiere Sediles, quien considera que además del tema del patrocinador, “la gente le tiene miedo a la aplicación, entonces por eso es que yo insisto en que lo intenten, porque están preguntando, a mí me preguntan”.

“Desde el 6 de enero son 44 nicaragüenses, 280 haitianos y 1404 cubanos. Entonces, la pregunta del millón por qué 1400 cubanos y los nicaragüenses solamente 44. Uno, nos cuesta encontrar patrocinadores porque tienen miedo también, el tema de yo me hago responsable como patrocinador, esa es una de las cosas y la otra es el temor a la aplicación”, insiste.

Por otro lado, asegura que nadie puede saber si alguien va a calificar o no, pues es algo que se resuelve hasta que se aplica.

Llama a aplicar

Entran en juego muchas cosas, “depende de cuántas personas reportaste en tus impuestos como dependientes, o sea, cada situación es diferente, pero lo mejor que puedan hacer es meter la aplicación, entonces el miedo creo que nos ha detenido mucho”.

Uno de los grandes inconvenientes del parole humanitario es lo que respecta a menores de edad. Algunos padres que tuvieron que salir en el 2018, explica Sediles, ahora “quieren traer a menores de edad y no pueden, porque los menores de edad tienen que viajar con su padre biológico, con un tutor legal, esto significa tener un documento de tutoría no un documento de permiso de viaje”.

Carolina Sediles recomienda que apliquen, pues “lo peor que pueda pasar es que digan no, de todas maneras por eso no es aplicación no se paga y sí es muy importante, porque las leyes cambian de la noche a la mañana aquí, sobre todo este tipo de leyes migratorias”.

“Los jueces dijeron que el parole estará hasta abril, entonces que apliquen ahorita que es cuando nosotros podemos, ahora, no todo es negro, porque también hay estadísticas que dicen que la migración ha bajado desde que se aplicó esta medida, entonces qué significa que es probable que los jueces tomen en cuenta eso, prosiguió.

Sediles confirma que los arrestos de personas han disminuido el 90% entonces esto puede significar que se va a ver bien ante los jueces que se está reduciendo la migración irregular y estamos trayendo gente a trabajar.

Basada en ese argumento, considera que será difícil cerrar una medida que está dando buenos resultados.

“Es bueno que sigamos aplicando, es bueno también que evitemos los fraudes, porque hay fraudes y esa una de las cosas que tienen miedo. La gente está empezando a vender los patrocinios, ya hemos escuchado esto, entonces es muy importante que hagamos las cosas correctas para que estos beneficios que tenemos no sean cortados, porque van a pagar justos por pecadores”, concluyó Sediles.