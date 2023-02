Nicaragüense vive en condición de calle en España: “He comido de la basura”

El duro relato de Saúl Gaitán, un migrante nicaragüense cuyo único deseo es poder volver a Managua para abrazar y besar a su hija de 4 años de edad

Saúl Gaitán es un nicaragüense, de 26 años, quien llegó a España después que una amiga le compró un boleto a Madrid y lo invitara a probar suerte en ese país europeo, sin embargo, luego de siete días ella lo corrió y desde entonces vive en situación de calle a veces hasta alimentándose de la basura.

Saúl narró a la página Quique Vasquez HN que llegó a España el pasado 7 de diciembre cuando su amiga nicaragüense le extendió la mano “pero ya al corto tiempo ella me ha pedido que le abandone su piso y que me busque la vida”.

Explicó que en un inicio su amiga nicaragüense lo convenció de viajar a Madrid para salir adelante y él decidió abandonar sus estudios de secundaria, cursos de inglés y su taller donde se ganaba la vida reparando motocicletas.

“Me empezó a motivar diciendo que acá había mejores oportunidades de estudio, mejores empleos para salir adelante, que me animara a venir, sin embargo, ya estando acá las cosas cambiaron, fueron otras”, dice.

LEER MÁS: Madre chontaleña suplica ayuda para que su hijo vuelva de México

Según Saúl, los primeros siete días todo estuvo bien, luego llegaron los desprecios y las humillaciones hacia su persona hasta el punto que su amiga le pidió el desalojo de su piso porque era ella quien pagaba agua, luz y alimentación.

Recordó que una de las expresiones que su amiga le soltó el 24 de diciembre fue cuando le sacó en cara que le “estaba dando de hartar” y que él “no aportaba nada”.

Señaló que su amiga lo tiró a la calle sin ninguna explicación. “Me ha tocado muy duro, me ha tocado pedir ayuda y recibir desprecios de muchos españoles y de alguna gente latina”, lamentó con tristeza.

Confesó que muchas veces ha comido de la basura. “Iba caminando sobre una plaza y estaban dos chicos comiendo pizza y han dejado dos trozos de pizza, dos cachos, yo vi la oportunidad de alimentarme porque no tuve de otra”, recordó. “La historia de mi vida se está repitiendo cuando me quedé sin mamá. Estoy volviendo a sufrir y sentir nuevamente lo que en un momento me tocó pasar”, dijo.

Cuando abandonó Managua llevaba consigo muchas ideas, pero ninguna corresponde a la realidad que está viviendo en Madrid y hoy solo desea volver a Nicaragua para darle el beso y el abrazo que su hija le pide detrás de un teléfono.

Saúl reflexionó que en Nicaragua dejó a su niña de cuatro años de edad con la ilusión de darle una mejor vida y en las ocasiones que ha conversado con ella vía telefónica le pide que regrese con ella porque lo quiere abrazar y darle un beso. “Prefiero mil veces regresar a mi país”.

“Me toca echarle mentiras para que esté tranquila”, dice Saúl al momento que se quiebra en llantos. “La decisión para irme la tengo, pero no tengo el dinero para tomar un vuelo y regresar a Nicaragua”.

Saúl dijo que sale a buscar oportunidad de trabajo en Madrid y las puertas se le cierran por ser un migrante sin estatus migratorio. “Tengo cuatro títulos de mecánico, pero aquí no me valen porque aquí es otro sistema”..

Si alguien quiere comunicarse con Saúl Gaitán puede escribirle o llamarle al siguiente número de WhatsApp +34 624 21 11 73.