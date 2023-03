Familia nicaragüense duerme entre cartones en calles de Miami

Los nicaragüenses tienen dos meses de vivir en las calles de Estados Unidos aseguran que llegaron huyendo de la represión de Ortega, este jueves recibieron primeras ayudas

Tres nicaragüenses llegaron hace dos meses a Estados Unidos y desde entonces deambulan por las calles de Miami en busca de caridad de algunas personas que se compadecen de su situación.

No piden mucho. Se conforman con tener albergue temporal y un plato de comida mientras consiguen un trabajo que les permita pagar una habitación para dormir seguros. Por ahora deambulan por el downtown de Miami.

La familia compuesta por Adilia del Rosario, Richard Chamorro y su hija adolescente Katrina contó a la cadena Telemundo que han vivido momentos inimaginables por huir del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Ya no queremos estar así es duro, hay día que nos bañamos, hay días que no, estamos aquí y nos salió un loco que era dueño del parque y no quisimos volver, siempre estamos los tres”, lamentó Adilia

En tanto, Chamorro manifestó que tiene dos hermanos presos por ser opositores y que huyó del país porque miembros de la policía llegaron a la casa de su mamá.

El día a día lo viven estos tres nicaragüenses entre el desprecio de muchos que prefieren esquivar la mirada y la caridad de pocas personas que se les acercan.

“Es muy difícil, hay gente que nos deja comida. El frío, el sol, la lluvia ha estado lloviendo, es muy triste y difícil. Ayer hizo mucho frío igual, con cartones nos hemos cobijado, dice Adilia.

Martín Navarro, es otro desamparado y ha aprendido a sobrellevar la vida en la calle compartiendo lo poco que tiene porque hasta él se ha visto conmovido por la situación de estos tres nicaragüenses y cada vez que se acerca les lleva algún alimento o bebida, pues le parecen “son humildes y buenos”.

“Él nos trae comida, gaseosas y algo nos trae cada vez que viene”, reconoce Adilia.

Para Katrina, la adolescente que vive en la calle con sus padres dice con desdén que esta situación es “un tanto triste, no le puedo decir terrible, pero si triste, porque nunca estuve en la calle, siempre tuve un techo y dormí en una cama”.

Sin embargo, los tres, en medio de la tristeza elevan plegarias al cielo y le dan gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que han vivido como migrantes.

Ofrecen ayuda

Evelyn Rivas es de origen cubano y decidió ayudar a esta familia nicaragüense informó la periodista Leana Astorga. “La administración completa del restaurante Guacalito nos pusimos en contacto con ellos y les rentamos un hotel por una semana”, dijo Rivas.

Añadió que están intentando conseguirles trabajo para que puedan reconstruir sus vidas y otra persona también se ofreció a darle alojamiento por un mes a estos migrantes nicaragüenses.

Si está en su corazón el deseo de ayudar a esta familia nicaragüense puede contactarte directamente con Adilia al número: +1 (786) 304-7470