Más de 200 mil nicaragüenses podrían ser beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS)

La diáspora nicaragüense espera que la próxima semana se apruebe el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de nicaragüenses que huyeron de la pobreza y la represión hacia Estados Unidos

La diáspora nicaragüense en Estados Unidos esperan que la próxima semana se apruebe el Estatus de Protección Temporal TPS a miles de nicaragüenses que huyeron de la pobreza y la represión que ejerce el régimen de Ortega en contra de la ciudadanía.

“Hemos impulsando una campaña para todos los centroamericanos y la campaña inició esta semana con Nicaragua como el país de objetivo central para la redesignación y la extensión del TPS” indicó Astrid Montealegre, abogada y especialista en temas migratorios.

Al respecto, Montealegre, dijo que la próxima semana esperan una respuesta de Estados Unidos a la iniciativa e indicó que el beneficio sería para unos cinco mil nicaragüenses que ya recibieron el TPS y requieren que se extienda debido a las condiciones socioeconómicas que existen en Nicaragua y el resto de beneficiados son quienes entraron a los Estados Unidos desde el 2018 y que no están solicitando asilo. En total unos 200 mil nicaragüenses serían cubiertos.

“Allí se toma en cuenta la crisis sociopolítica del 2018, la pandemia del covid y los factores económicos e incluir aquellas personas que han llegado al país posterior al 2018. Vale la pena mencionar que este proyecto de Ley está contemplada únicamente para proteger a persona que ya están en los Estados Unidos y no hacer un llamado a que migren nuevas personas a la frontera estadounidense” dijo la experta en el programa 100% SUPERECHATS de 100 % Noticias.

Según la abogada, para la redesignación del Estatus de Protección Temporal cabildearon con senadores y congresistas demócratas y republicanos, con copia al presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien tiene la potestad y la jurisprudencia para decidir “Pero principalmente cabildeamos con el secretario de seguridad Alejandro Mayorkas, Merrick Garland quién es el Fiscal General de los Estados Unidos, el Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony Blinken, Juan S. González quien es el director para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de EE UU y el embajador de Estados Unidos en Nicaragua Kevin Sullivan ", detalló la abogada.

El Estatus de Protección Temporal o TPS (por sus siglas en inglés) es un beneficio migratorio temporal que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de un determinado país. Este le permite a la persona trabajar legalmente, obtener su permiso de trabajo, un número de seguro social y optar a diferentes beneficios públicos a los cual podría calificar o necesitar en algún momento. Además permite optar por ayuda financiera a las personas que están estudiando.

Parole Humanitario reduce la peligrosa migración irregular

En la opinión de Astrid Montealegre, de la Nicaragua American Human Rights Alliance (NAHRA) el Parole humanitario Es una gran oportunidad para las personas que no quieren esperar el tiempo que se estaba anticipando para las peticiones familiares y también para las personas que quizás no califica para un una ayuda humanitaria como refugio.

“El tiempo de espera para la aprobación del parole antes duraba veinticuatro horas o días, ahora toma una semana o hasta quince días para que la solicitud sea aprobada, esto tiene que ver no solo con que hay más nicaragüenses aplicando sino que en general hay más persona aplicando” indicó.

La experta en temas migratorios dice que no conocen cuántas personas han aplicado al parole pero el porcentaje de aprobación es del 98% y esto redujo la cantidad de nicaragüenses que están en la frontera sur solicitando asilo.

“Por ello no podemos asumir que hay menos personas que necesitan la protección de asilo, lo que esto significa simplemente es que ya no están arriesgándose a tomar la frontera sin permiso antes de acudir a la protección de asilo porque este nuevo parole humanitario no protege a los solicitantes de asilo. Si una persona está huyendo de persecución y no tiene un patrocinador no va a tener cómo acceder al programa” refirió.

Montealegre, recordó que existe una página web de una organización sin fines de lucro que trata de hacer un enlace entre personas que están dispuestas a ser patrocinadores y personas que buscan patrocinadores pero es un proceso que toma tiempo.

En el caso de varios miembros de una sola familia que solicita el ingreso a EEUU a través del parole, la asesora comentó que cada persona requiere su propio formulario, incluso niños o menores de edad, y va a recibir su propia notificación en caso de que ha sido aprobado “en algunos casos el patrocinador ya sea un individuo, una empresa o una organización sin fines de lucro va a ser la misma persona para toda la unidad familiar en esos casos el mismo patrocinador va a recibir todas las notificaciones pero en otro caso puede ser que sea diferentes patrocinadores para diferentes miembros de la familia porque no van a calificar económicamente para brindarles apoyo a tres cuatro o quizá hasta cinco personas. Entonces es importante saber que requiere un correo electrónico para cada beneficiario. En el caso de los menores de edad se recomienda abrir un nuevo correo electrónico, al cual el tutor legal o el padre va a poder tener acceso para hacer la segunda parte del proceso” orientó.

Aunque el formulario para la solicitud del parole no tiene ningún costo, los permisos de trabajo sí tienen un costo aproximado a los cuatrocientos noventa y cinco dólares que incluye la aplicación y las huellas. Para obtenerlo se debe esperar un tiempo de entre tres y seis meses dependiendo del estado donde se solicita.

Solicitan agilizar la condición de asilo para los 222 desterrados

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, solicitó que se agilice la categoría de asilo político a los doscientos veintidós excarcelados y desterrados políticos.

Astrid Montealegre, considera que esto sería posible “el ejecutivo tiene bastante potestad para hacer cambios administrativos de la política en cómo se resuelven los casos. Lo que está solicitando es que no se le exija la entrevista ni los comprobantes en vista de que ya tienen su parol humanitario aprobado, entonces ya tienen cierta condición legal reconocida en cuanto a la persecución” comentó al respecto.