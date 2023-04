Periodista nicaragüense logra llevar a 9 miembros de su familia a EEUU con el parole humanitario

7 a.m.

El periodista Jefferson Cruz Díaz emigró a Estados Unidos el 02 de agosto de 2019 y ahora logró algo excepcional: lo aprobaron como patrocinador de 9 personas

“Este sueño apenas está empezando”, dice el periodista nicaragüense Jefferson Cruz Díaz, quien hace una semana se reunió con su “familia de 9” en Estados Unidos, gracias al parole humanitario.

Su caso es bastante singular, incluso podría ser el único en el que un mismo patrocinador logra llevar a tantas personas al mismo tiempo con un programa migratorio de esta índole.

Entre los familiares que logró llevar están su mamá, sus tres hermanos, 2 cuñadas y tres sobrinos.

Jefferson es un joven de apenas 25 años, es el hermano menor y en junio de 2018 emigró hacia Costa Rica. En el país vecino pudo reunirse en dos ocasiones con su mamá y luego decidió emprender el viaje hacia Estados Unidos.

Jefferson Cruz Díaz es un migrante que ha tenido mucha determinación y sobre todo se ha esforzado a más no poder para establecerse en Estados Unidos, pues cuando llegó a ese país no sabía hablar inglés, pero se propuso aprender el idioma y eso considera le ayudó a que se le abrieran oportunidades laborales.

Mantuvo el contacto cercano con su familia y cuando el gobierno de Joe Biden anunció el parole de inmediato pensó en su familia.

“Yo miré la opción inmediata, desde el momento que dijeron que podrían residir y trabajar dos años legalmente, lo pensé y era algo sin precedente, tan rápido y nos reunimos en videollamada. Todos aceptaron”, comparte Jefferson.

Buena cultura financiera

Al conocer esta historia, lo que a muchos les puede venir a la mente es que el joven nicaragüense es millonario, pues para ser patrocinador se requiere estabilidad financiera comprobable para que pueda asumir los gastos del patrocinado. Sin embargo, él explica que en realidad es ordenado con sus finanzas.

“Millonario no soy, pero tengo buena salud financiera. Logré demostrar que trabajo, tengo un trabajo fijo, ahorros y creo que eso es importante, pero quienes no tienen ahorros pueden hacer un préstamos si tienen voluntad de ayudar”, señaló.

El objetivo primordial de Jefferson al llegar a Estados Unidos era salir adelante y tres años después alcanzó algo que parecía imposible: llevarse a su familia.

“Disciplina, plantearse metas y un conjunto de decisiones que he tomado me han llevado a que esto sea realidad”, asegura.

Feliz junto a su mamá

Jefferson Cruz Díaz conversó con 100% Noticias y a su lado estaba doña Mercedes Díaz, su mamá. Ambos estaban sonriendo y expresaron que en algún momento dudaron de que ese anhelo de viajar 9 no se pudiera alcanzar.

Al enterarse de la noticia, la señora asegura que sintió “alegría, emoción, me puse de rodillas, le di gracias a Dios de que nos aprobaron a toditos, después de ese trámite vino otro proceso que lo llenamos gracias a Dios y fue rápido, fue en cuestiones de segundo eso, ya vamos a tener una semana de estar aquí y todavía no me lo creo”.

Instalar a 9 personas en Estados Unidos no fue tarea sencilla para Jefferson, pero la emoción de poder reunirse con su familia le dio fuerzas para hacerlo y asegura que ha sido afortunado, pues mientras andaba buscando desde las toallas de baño, una amiga lo llevó a traer muebles que estaban cambiando en un hotel 5 estrellas.

Además de trabajar y esforzarse mucho, Cruz Díaz también ha sabido tejer redes de amistad sólidas que no lo han dejado solo en este importante proceso en su vida.

Invita a patrocinadores a apoyar

Este joven periodista asegura que las personas que tienen la oportunidad de calificar como patrocinadores, deberían pensar en lo bien que sienta ayudar.

“Muchos nicaragüenses están en Nicaragua y sé que muchos desean encontrar un patrocinador, porque es difícil pero aquí hay muchos que cuando están acá no quieren ni ayudar a su familia, y cuando lo hacen es para sacar provecho”, señaló.

“En realidad siento que si la vida me ha dado tantos privilegios está en mí compartir para que otros tengan otra oportunidad, no es solo que puedan, sino que quieran patrocinar, que no olviden que los que están en Nicaragua tienen el mismo sueño que tuvieron los que están acá”, prosiguió.

Parte de los compromisos que asumen los patrocinadores es impulsar a su familia para que se inscriban en programas de inglés y que los niños vayan a la escuela, y él está dispuesto a que esto se cumpla, sobre todo para que sus sobrinos tengan un futuro brillante, pues vive en San Francisco, donde está la sede de grandes compañías y casas de estudio de inmenso prestigio mundial.

Finalmente, aseguran que lo que viene ahora como familia es trabajar y luchar para aprovechar al máximo esta oportunidad que han recibido.