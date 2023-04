Nicaragüense se ahorca en el interior de su vivienda en Estados Unidos

7 a.m.

Familiares en Nicaragua desconocían que el hombre estaba viviendo momentos de depresión en California

Este 4 de abril, el nicaragüense Carlos Vallejos fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda ubicada en el barrio Sun Valley, California,confirmó la página pro inmigrantes Texas Nicaraguan Community (TNC).

De acuerdo con TNC, familiares de Vallejos tuvieron conocimiento de su deceso tras ser notificados vía telefónica por elementos policiales de Estados Unidos y según les explicaron que el connacional se quitó la vida por la vía del ahorcamiento ya que el fallecido no presentaba signos de violencia.

Una hermana de Carlos Vallejos expresó a TNC que desconocen las motivaciones reales que llevaron a su pariente a tomar la difícil decisión de privarse de la vida, además señaló que ignoraba si su hermano estaba o no pasando momentos depresivos en ese país al que había emigrado en busca de mejores oportunidades laborales.

Carlos Vallejos era originario de Rivas y desde que llegó a Estados Unidos apoyó a su familia económicamente.

Dentro de la publicación de TNC los usuarios se mostraron impactados por el caso de este nicaragüense:

“Pobre hombre, unos mueren al cruzar (el río Bravo) y otros han muerto estando allá, lo que encuentran es el sueño eterno”. “Es un pesar que haya tomado esa difícil decisión con eso no resuelven los problemas, era de esperar el que muchos hermanos se encontrarán con muchos factores que les preocupara, pero esa decisión no es la correcta, es mejor regresar a su país a seguir luchando”. “Llevan sueños muy altos que al chocar con la realidad se deprimen, se angustian, se desesperan y no tienen otra alternativa que escapar del sufrimiento”, se lee entre los comentarios.

Otros nicaragüenses fallecidos en los últimos días en Estados Unidos

Entre los meses de febrero, marzo y los primeros días de abril se han reportado al menos siete muertes de jóvenes nicaragüenses, la mayoría no sobrepasa los 35 años de edad y tampoco son conocidas las causas.

Uno de estos casos fue el joven Eddy Josué Ruiz Cruz, de 25 años de edad, quien falleció la mañana de este lunes santo y su familia todavía no sabe cuáles fueron las causas de su muerte, otro caso fue el del nicaragüense Luis Alberto López Baquedano, de 30 años de edad, quien perdió la vida en un accidente de tránsito el pasado 30 de marzo.