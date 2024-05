Periodistas nicaragüenses exiliados en Estados Unidos emprenden programa radial para la comunidad hispana

Equipo de Periodistas

Mayo 16, 2024 07:00 AM

Los periodistas nicaragüenses Rony Bustos y Claudia Toruño están “Encarrilados”, en Los Ángeles, Estados Unidos, así se llama el programa radial que emprendieron juntos desde Radio Lo Nuestro.

Ambos periodistas fueron forzados al exilio por una dictadura que en Nicaragua persigue periodistas. Toruño laboró en canal 10 y dirigió por largo tiempo la Fundación. Bustos estuvo también como colaborador en algunos momentos en canal 10, ya que estuvo primero exiliado en Panamá y luego emigró a Estados Unidos.

Llegaron a Estados Unidos con la clara advertencia que tendrían que abandonar la comunicación social, pero encontraron alternativas para seguir ejerciendo su carrera.

Rony Bustos relató a 100% Noticias que una persona que trabaja en la radio hispana Lo Nuestro, le ofreció la oportunidad de conducir un programa radial para la comunidad migrante nicaragüense y de otros países.

“Esta radio tiene 12 años al aire y tuvo la intención de apoyarnos. Es una radio que la escuchan muchos latinos y querían un programa donde habláramos de temas de Nicaragua. Yo quería que el programa tuviera también el estilo de una mujer e invité a Claudia Toruño, quien tiene mucha experiencia en radio y televisión”, dijo Bustos, quien agradece a la vida esta oportunidad.

“Es una experiencia para nosotros en Estados Unidos y vamos a abordar temas de emprendedores, temas migratorios, laborales, de tecnología, entrevistas a esos migrantes que luchan tanto y hasta se convierten en empresarios y a mantener una audiencia informada y entretenida con música juvenil”, comparte Rony Bustos.

El programa también incluirá un segmento dedicado a las mascotas en honor a su perro “Duby”, que hace más llevadera la soledad que implica el exilio.

Rony Bustos asegura que el exilio no es algo “bonito”, para suplir sus necesidades y apoyar a sus familiares ha desempeñado diferentes trabajos, ninguno de ellos le avergüenza.

“Yo he trabajado en limpieza, como ayudante de mesero, empacador de fruta, he conducido Uber, actualmente trabajo en una discoteca en West Hollywood, ya tengo un año de trabajar en la discoteca, he trabajado como ayudante de bartender”, relata el comunicador social.

“Sabemos que tenemos que luchar y que nosotros seamos periodistas no significa que no podamos hacer otros trabajos. no me afrento de ningún trabajo, ha sido una lucha constante y cansada y aunque vamos a estar en el programa también vamos a continuar llevando nuestra vida de trabajar de lo que salga, porque tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y apoyar a nuestras familia que están en Nicaragua”, dijo el radialista.

Rony Bustos se exilió hace cinco años, la misma cantidad de años de no ver ni abrazar a su madre, esto ha sido lo más difícil de afrontar.

“Ha sido difícil cuando llega el día de las madres, diciembre, momentos especiales como el cumpleaños de mi madre solo a través del celular. Pero me llena de mucha alegría porque ella siempre está conmigo en los logros desde largo, aunque sea por el celular, ella me está dando las bendiciones y es la primera seguidora de mis proyectos”, dice Bustos con la voz entrecortada.

Bustos también es un hombre de oración y no pasa un día sin que pida por la justicia de Nicaragua.

“Todo el tiempo uno está pidiéndole a Dios que cuándo va hacer justicia por Nicaragua, para poder nosotros encontrarnos con nuestra gente, porque todos queremos ver a nuestros familiares. Mientras tanto continuamos en esta lucha”, sostiene el comunicador.

Claudia Toruño, también “Encarrilada”

Claudia Toruño compartió con 100 % Noticias que el programa “Encarrilados” inició el lunes 13 de mayo en honor a la virgen de Fátima, un homenaje a sus tradiciones religiosas que a pesar del exilio guarda en su corazón.

“Desde que llegué a este país en busca de asilo político no ha sido nada fácil. Siempre quise poner en práctica mis conocimientos y años de experiencia que tengo como filóloga y comunicadora”, dijo Toruño.

Claudia pasó de trabajar en radio y televisión en Nicaragua a trabajar en un almacén.

“Hoy estoy dando pasos firmes con este nuevo proyecto en el país de las oportunidades.

Encarrilado es un proyecto que nace de la idea de Rony Bustos quien me invitó a participar y quisimos darle forma. Encarrilado es el nombre del programa, porque creemos que nuestra vida como exiliados ya va tomando forma, siempre de la mano de Dios, queriendo alcanzar nuestras metas y sueños”, indica Claudia.

La comunicadora confía en la aceptación de la comunidad hispana en Los Ángeles, California. El programa se puede escuchar de lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche, hora de Los Ángeles, a través del sitio web www.radiolonuestrotv.com

El programa también será transmitido por las diferentes plataformas de Encarrilado en Facebook, Instagram, TikTok , YouTube y en TuneIn, una aplicación que reúne todas las radios del mundo, incluyendo las de Estados Unidos.