Perdió su trabajo y se quedó sin casa. Ahora deambula por la calles de Carolina del Sur y su familia urge localizarlo

Una familia nicaragüense originaria de Boaco, busca al joven Larry José González Méndez, quien migró a Estados Unidos y se encuentra desaparecido en Carolina del Sur desde el pasado miércoles.

Larry González tiene 25 años y es maestro de inglés. Migró hace cinco meses hacia Estados Unidos, informó su hermana Iveth Méndez quien también es maestra “Nos comunicábamos por videollamada pero no sabemos nada de él desde el miércoles 19 de abril. Su última hora de conexión fue a las 10:51 de la noche, desde esa hora no tengo información de su paradero”

“Estamos preocupados porque mi hermano padece trastornos afectivos bipolares mixta, sin medicina tiene actitudes esquizofrénicas. No ha comido, no ha dormido, no tiene sus medicinas” explicó la docente.

La organización Texas Nicaraguan Community informó en su página de facebook que el joven quedó sin trabajo y sin casa “con su problema, fue despedido de su trabajo en Carolina del Sur y donde vivía lo corrieron porque no tenía para pagar la renta. Está en indigencia, no está medicado, anda en crisis, no conoce a nadie y deambula por la ciudad. No recuerda nada” advierte la publicación.

La situación se agrava porque Larry es el único miembro de la familia que migró y no tiene parientes directos en Estados Unidos “Se hace difícil buscarlo porque no conocemos a nadie y solo pude contactarme con una estación de policía donde fue difícil entendieran nuestra preocupación. Pedimos asistencia de un call center pero no hemos recibido noticias” indicó Méndez.

“Solicitamos apoyo inmediato para este joven que se encuentra en el desamparo y no se sabe dónde está. Si alguien lo ha visto por favor contactarse con su familia al número +505 8730 2918” se lee en la publicación de redes sociales.