DJ Gordo Blackmon, de origen nicaragüense, relata como hizo su sueño realidad en Estados Unidos

Equipo de Periodistas

Junio 08, 2024 10:23 AM

Mientras los fans y seguidores de Diamanté Anthony Blackmon, desconocen cualquier dato de Nicaragua, su país de origen, en Nicaragua desconocen de la exitosa carrera de este coterráneo.

La periodista neoyorkina Paola Nagovitch, de el diario El País, entrevistó Diamanté Anthony Blackmon, mejor conocido como DJ Gordo, cuya familia materna abandonó Nicaragua durante la revolución sandinista y solicitaron asilo en los Estados Unidos. Por eso Blackmon nació en Maryland, pero su madre regresó a Centroamérica cuando él tenía dos años y vivió en Guatemala, hasta que regresó a Estados Unidos a los 10 años.

“Crecí entre mucha pobreza, en Guatemala, Nicaragua y el resto de Centroamérica. La región siempre ha sido ignorada, les ha tocado lo peor”, dijo a el País. Sobre el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, donde todavía vive parte de su familia, prefiere no opinar.

En su carrera como DJ, rapero y productor, el artista es consciente de que si su familia no hubiese emigrado de Nicaragua hacia Estados Unidos, su carrera no habría despegado.

“No habría tenido las mismas oportunidades allá”, asegura, y añade que ha cumplido el “100%” de sus sueños gracias a esa decisión que su familia tomó en los años setenta.

Blackmon habló con EL PAÍS en Manhattan, horas antes de tomar el escenario del Brooklyn Mirage, "donde reunió a 12.000 personas el 30 y 31 de mayo. Lleva puesta una sudadera negra, nada extravagante, y deja claro que está cansado, pero feliz. Ha llegado a Nueva York después de haber estado tres meses de gira por América Latina, pasando por 15 países", se lee en el sitio web de El País.

Es su primer tour por América

"Hasta hace dos años, Blackmon realmente era DJ Carnage, su anterior nombre artístico bajo el cual, entre 2012 y 2022, se consagró como uno de los pioneros de los géneros EDM, trap y bass durante el boom de la música de baile (dance music) estadounidense. Ahora, como Gordo, Blackmon busca reencontrarse con sus raíces latinas, fusionándolas con sonidos de house y techno", se lee en el artículo.

El artículo periodístico relata de Blackmon ha trabajado con artistas latinos reconocidos, entre ellos Feid, El Alfa. También a finales de mayo lanzó Cafecito, una colaboración con la argentina Nicki Nicole y el panameño Sech.

La historia de migración de su familia, marcó la infancia y la carrera de Blackmon, pues al llegar su abuela materna, fue separada de sus hijos “los separaron y los metieron en jaulas. Mi abuela estuvo separada de sus hijos durante 12 horas. Imagínate, mi tía más joven, que entonces tendría 2 o 4 años, estuvo separada de su madre durante medio día”, relata Blackmon.

“Por eso es que cuando estaba pasando lo mismo en la frontera hace unos años, que estaban separando a los niños de su familia, me golpeó muy de cerca porque a mi mamá también se lo hicieron. Ella estuvo solo 12 horas separada de su familia, mientras que estos otros niños pasaron meses en jaulas”, relató en la entrevista.

Blackmon se refirió a la política de “tolerancia cero” establecida en 2018 durante la administración de Donald Trump, bajo la cual cualquier inmigrante que cruzara la frontera estadounidense era procesado como un delincuente y separado de sus hijos.

En total, más de 3.000 menores fueron separados de sus familias durante la vigencia de esa política migratoria.

"En abril de 2019, Blackmon —entonces aún conocido como DJ Carnage— publicó el videoclip de Letting People Go, una canción inspirada en y dedicada a las miles de familias separadas en la frontera estadounidense. El video narra la odisea de una familia que emigra de Nicaragua hasta Estados Unidos, donde es detenida en McAllen, al igual que su propia familia", cuenta el artículo.

De la región centroamericana donde pasó su infancia dijo "es un poco complicado ahí abajo, los asuntos de la política y la corrupción, pero son países hermosos, Guatemala y Nicaragua”, dice.

“¿Sabes cuántas veces me he encontrado con personas que me pregunta de dónde soy y cuando les digo que de Nicaragua, me dicen que no saben dónde es? Me quedo en shock, ¿cómo que no sabes dónde está Nicaragua? Les digo que es en Centroamérica y me dicen ‘¿dónde?’. La gente realmente no sabe. Es muy, muy raro”.

Después de una década como Carnage y ahora como Gordo, Blackmon continúa haciéndose hueco en una industria mayoritariamente blanca y angloparlante, siendo él un hombre latino y negro.

Cuando empezó su carrera en Estados Unidos cuenta que “no había casi ningún DJ hispano” y “muy pocos eran negros”.

“Es interesante porque la música house y techno vienen de la gente negra.

Viene de la comunidad gay, de las minorías. Pero al mismo tiempo es una industria manejada por personas predominantemente blancas en todos los niveles. Y los DJs más famosos son blancos. Sabemos que existe este clasismo, este racismo, en nuestras comunidades y en nuestra cultura”, opinó Blackmon.

El artista no está desconectado de Guatemala o Nicaragua, en ambos países abrió dos escuelas primarias "Blackmon cuenta que lo hizo porque en su niñez y luego durante sus viajes por la región, fue testigo de las carencias en los sistemas de educación locales. “Es un tema que me toca de cerca”, aseguró a El País.