Todos estos casos han ocurrido en lo que va de este año alertó el organismo TNC

Texas Nicaraguan Community (TNC) registró la muerte de seis migrantes nicaragüenses por intoxicación por consumo de droga adulterada en los primeros meses del año 2023 en Estados Unidos. Entre los principales hallazgos la organización pro inmigrante destaca que las víctimas mortales eran varones con problemas de adicciones que se agudizaron en el extranjero.

“La droga que está en la calle que venden y distribuyen a los indigentes es un tipo de droga adulterada, es cocaína con fentanilo que es un tipo de droga barata que lastimosamente las autoridades no la han podido controlar ni está en un solo estado”, señaló TNC a 100%Noticias.

Uno de los últimos casos que conoció TNC es el del joven nicaragüense Bryan Francisco Martínez Cabrera, quien de la desesperación salió corriendo de su apartamento y murió en una calle de New York junto a una persona de nacionalidad no identificada.

“Está otro caso de un migrante que murió sentado y otro que lo encontraron en su apartamento sin signos de violencia también era de sobredosis de droga, en total son seis casos”, alerta la organización que esta situación es altamente preocupante porque “el nicaragüense viene acá creyendo que está en Nicaragua”.

El sheriff de New York aseguró a la organización TNC que Martínez se mantenía en una esquina y esta entidad explica que en Estados Unidos la situación es distinta porque “no te podes bajar de tu apartamento, no te podes salir a platicar con el vecino y reírte porque aquí no es seguro”.

La organización comprende que la familia se niegue a manifestar estas causas de muerte porque a menudo son víctimas de discriminación social, sin embargo, aclara que un joven no se va a morir por un infarto al menos que padezca previamente de problemas del corazón.

“O está consumiendo drogas o consumió drogas porque este ha sido el actuar característico del fentanilo produce un paro cardiorrespiratorio en donde la persona siente la falta de oxígeno”, detalló TNC.

Fentanilo: enemigo silencioso

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), desde el año pasado se ha registrado la muerte de unas 100 mil personas víctimas de sobredosis y un tercio de esta cantidad a causa del fentanilo, un opioide sintético que rápidamente se ha posicionado entre personas de 18 a 49 años en EEUU.

“Esta droga es un veneno que nos está envenenando y matando a nuestra gente y a sus ciudadanos”, dijo el ex investigador federal Víctor Ávila a la cadena Telemundo.

De acuerdo con el investigador esta droga es más económica porque los cárteles mezclan el fentanilo con otras drogas como heroína, cocaína, MDMA y metanfetamina para aumentar sus ganancias.

“A los cárteles no les importan los clientes, no los quieren matar. Hay suficientes clientes. Ellos están aquí para el poder y el dinero”, demandó Ávila.

Según un informe de la publicación Signos Vitales de los CDC, el 80% de las muertes por sobredosis ocurrieron dentro de una casa y explican que el único antídoto para sobrevivir a una sobredosis de fentanilo es con la naloxona, pero debe aplicarse inmediatamente en casi el 40% de los fallecimientos estaba otra persona por lo que de tener este medicamento a mano se hubieran podido evitar víctimas mortales.

Recomendaciones

Para TNC el principal consejo para los nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos es evitar “caer en adicciones” y “quedarse en su apartamento” para enfocarse en el objetivo principal que los llevó tan lejos de su tierra y de sus seres amados, esas mismas personas que luego enfrentan dificultades ante un lento, doloroso y caro proceso de repatriación.

“Aquí no estamos en Nicaragua, no se bajen de los departamentos a platicar con gente desconocida porque no sabes si esa persona con la que conversa es de alguna pandilla y puede llegar el bando contrario a dispararles y sin deberla agarrar deuda ajena”, reflexiona.