El organismo señala que algunos nicaragüenses han manifestado crisis depresiva por no poder volver al país tras sentirse “desencantados” y son remitidos a asistencia social porque “ya no quieren estar aquí”

Texas Nicaraguan Community (TNC) registró la muerte de cuatro migrantes nicaragüenses por suicidio en los primeros meses del año 2023 en Estados Unidos y muchos llaman solicitando información para volver a Nicaragua manifestó este organismo a 100%Noticias.

Entre los principales hallazgos la organización pro inmigrante destaca que las víctimas mortales eran varones que se sintieron agobiados tras el crudo despertar del sueño americano.

“Hay migrantes que se han quitado la vida por depresión, tienen la presión de la familia que les llama pidiéndole dinero, a veces no encuentran trabajo y terminan quitándose la vida”, señaló TNC a 100%Noticias.

“Miramos muchos mensajes de personas que desean regresar a Nicaragua y solicitan información con un ‘ya no quiero estar aquí”, detalla TNC esas llamadas son remitidas a psicología con un profesional que los apoya de forma gratuita.

La organización insiste que muchas de estas personas se sienten frustradas porque no pueden volver al país ya que requieren de documentación como pasaporte para optar por un vuelo internacional.

“La gente está equivocada creen que pueden salir del país con el documento que les dio Migración y ese solo es válido para transitar en el interior Estados Unidos, pero para viajar internacionalmente se requiere de un pasaporte que deberá ser gestionado desde cero”, aclara TNC.

“La otra opción es entregarse a Migración y esperar a que Migración te deporte en un vuelo humanitario, mientras hacen espacio, deberá estar recluido en un centro de detención”, añade TNC.

Este organismo recomienda a familiares de los migrantes compartir la locación en todo momento como una manera de seguridad. “Si ya no llegó o si no contesta tienes su última locación”, expresa.

Uno de los últimos casos que conoció TNC de un joven que se ahorcó, la familia manifestó que el nicaragüense deseaba regresar al país, pero no tenía su pasaporte. “Se desesperó y se ahorcó”.

Algunos solo entraron con su cédula de identidad y este documento también se lo quitó Migración, con frecuencia TNC escucha de los afectados su deseo de volver al país.

“Si van a entrar en depresión porque quieren viajar a su país, pero no pueden y están aquí pero no quieren estar, a algunos les dicen frases como ya es tiempo que te movas, no conseguís trabajo y esos mensajes los estamos recibiendo a diario”, informó TNC.