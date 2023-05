Diáspora y exiliados piden llamar a la Casa Blanca para pedir una redesignación del TPS para nicaragüenses

10:35 a.m.

La diáspora junto a los exiliados nicaragüenses se unieron para pedir a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la redesignación de un Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficia a los pinoleros que han llegado a EEUU desde 1997 a la fecha.

Damaris Rostrán explicó a 100%Noticias que la campaña consiste en llamar todos los martes a la Casa Blanca para pedir la redisignación del TPS para los nicaragüenses.

“Esperamos conseguir la redesignación de un TPS, que beneficie a nicaragüenses que han llegado al país no solo desde el éxodo del 2018, si no desde 97-98, desde cuando Nicaragua no tiene un beneficio de migración, se beneficiarían casi 300 mil nicaragüense”, explicó.

Rostrán señala que los ciudadanos, residentes y personas que se beneficiarían del TPS pueden llamar para que se vea movilización ciudadana en EEUU. “Llamadas de nicaragüenses en el exterior no tendrían ningún efecto”, aclara.

“Sencillísimo llamar al número y pídale al presidente Biden que firme una nueva redesignación de TPS para los nicaragüenses que ya están en EEUU y que no tienen un beneficio migratorio desde 1997, el último fue con el huracán Mitch”, expresó.

Quienes están en #EEUU llamen al Hotline de la Casa Blanca - 1-888-427-0484

y pidamos la redesignación de un nuevo #TPS para Nicaragua, para el beneficio de todos nuestros hermanos exiliados.

Unidos, solidarios, lo vamos a lograr.#TPSforNICARAGUA#TPSparaNICARAGUA pic.twitter.com/QlvkpwMPeO — Lucia100%Noticias (@LuciaPinedaU) May 9, 2023

Actualmente solo 5 mil nicaragüenses reciben el beneficio del TPS, mientras que Honduras tiene 70 mil beneficiados, y El Salvador más de 200 mil ciudadanos.

En Twitter, el excarcelado político Félix Maradiaga, señaló que la crisis sociopolítica en Nicaragua ha provocado un éxodo masivo de nicaragüenses que buscan refugio en países vecinos y Estados Unidos.

“La situación política y humanitaria en Nicaragua está marcada por la represión sistemática, las violaciones a los derechos humanos y la falta de acceso a la justicia y al estado de derecho” señala.

En este sentido, Maradiaga se unió a la campaña para que Nicaragua sea incluida en la lista de países designados para el TPS en los Estados Unidos.

“El llamado al TPS para Nicaragua no es solo una cuestión de ayuda y protección humanitaria, sino también una forma de apoyar la resistencia no violenta de los nicaragüenses que buscan la libertad, la paz y la estabilidad para nuestro país”, sostiene.

Agrega “Insto respetuosamente al Secretario de Seguridad Nacional a que reconozca la urgencia de la situación y tome medidas inmediatas. TPS es un programa humanitario que puede marcar la diferencia en la vida de quienes enfrentan circunstancias extraordinarias y no pueden regresar a su país de origen”.

Si usted vive en EEUU, puede llamar al número 1-888-427-0484 y pedir TPS para los nicaragüenses.

“Hoy es el *ÚLTIMO* martes antes que se expire el Título 42. La situación de los migrantes se complica aún más. Aunque uno mismo no necesite el TPS, todos hemos sido o somos migrantes; sabemos lo difícil que es emprender *indocumentado* en un país extranjero fuera de tus costumbres, lenguaje y cultura”, escribió el ex prisionero político Edwin Carcache.

También el exreo político Lesther Alemán se sumó al llamado “Unámonos todos en este día para llamar al Hotline de la Casa Blanca - 1-888-427-0484 y pidamos la redesignación de un nuevo TPS para Nicaragua, para el beneficio de todos nuestros hermanos exiliados”.