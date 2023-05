Gloria Chamorro: la refugiada nicaragüense que logró graduarse en la Universidad de las Naciones Unidas

La joven está refugiada en Costa Rica y con esfuerzo y disciplina logró entrar a la universidad y se graduó en Máster en Paz y Resolución de Conflictos

Querer aportar desde el tema de la atención en crisis de “primeros auxilios psicológicos” en el contexto de la rebelión de 2018 y decepcionarse al ver cómo el sistema de salud les cerró las puertas a los heridos, le costó su empleo y le robó la paz. Finalmente, Gloria Chamorro, como miles de nicaragüenses, se vio obligada a cruzar la frontera sur y establecerse en Costa Rica, pero no se dejó vencer y hoy es la primera psicóloga graduada como Máster en Paz y Resolución de Conflictos en la Universidad de las Naciones Unidas.

“Te cuento que desde que yo supe de la Universidad para la paz, yo dije este es el lugar al que yo pertenezco y aquí tengo que estar y aquí voy a estudiar”, dice esta joven determinada que no se dio por vencida aún viendo que los periodos para inscripción y para beca ya estaban cerrados.

“En el 2021 ya habían cerrado todas las convocatorias de becas y pensaba aplicar por ser nicaragüense, por ser refugiada, por mi condición política”, dijo, pero llegó a último momento y las opciones para ingresar a la universidad se habían cerrado, pero no se dio por vencida y decidió mandar correos y cartas de intenciones en las que explicaba por qué quería y por qué necesitaba entrar a estudiar.

Todas esas cartas e intenciones, tuvieron su efecto, pues le dijeron que iban a comenzar un proceso con ella, al punto que, aunque faltaban tres semanas para empezar las clases, recibieron sus documentos y se inscribió.

Lea más:Nicaragüense muere atropellado en Miami, familiares piden ayuda para cremar su cuerpo y repatriar a Nicaragua

“Lo divertido y lo bonito, digo yo, lo especial, es que soy la primera psicóloga graduada en la Universidad para la Paz, en una maestría de resolución de conflictos y de paz. Todos mis compañeros eran politólogos, internacionalistas, yo era la única psicóloga. Es bonito, porque es ahí donde el conocimiento, donde las soluciones pueden surgir, donde todo se transforma cuando hay diferencias de opiniones”, resalta esta joven tenaz que es sobreviviente de cáncer de tiroides.

El valor de la perseverancia en la adversidad

Gloria Chamorro, a pesar de haber llegado como refugiada, quiso continuar sus estudios y logró ingresar a la Universidad de Costa Rica, para seguir su lucha.

Creo que esto lo podemos extrapolar a todas las juventudes que hoy nos pueden seguir, pues tengo una especialidad en psicología clínica en la Universidad de Costa Rica y “soy la única psicóloga también incorporada al colegio de psicólogos de Costa Rica, lo cual me llena de mucho orgullo”.

“Es un gran sacrificio y eso me ha permitido desarrollarme en este ámbito, pero también el hecho de poder entrar a la Universidad para la Paz y continuar mis estudios en enfoques de paz me dice que el nicaragüense es capaz de cumplir lo que se propone, que somos tan fuertes e invencibles que ni siquiera nos damos cuenta. Eso me reafirma la capacidad que tenemos como jóvenes, la capacidad que tenemos como mujeres de asumir retos”, apunta.

Ella cuenta que para entrar a la Universidad para la Paz sin beca era necesario tener como tres o cuatro trabajos y estudiar al mismo tiempo, “y usar todos mis ahorros que tenía en Nicaragua para poder pagar y para poder continuar, entonces todo eso solamente me reafirma qué Gloria Chamorro y se lo extrapolo a todos ustedes como nicaragüenses, que somos capaces de cumplir los sueños que queramos siempre y cuando nos comprometamos”.

Su exilio

Ella trabajaba para el Incae y se ha dedicado mucho al tema del liderazgo de la transformación de conflicto y “cuando comienza el único diálogo que tuvimos en Nicaragua con los líderes, con los jóvenes, con la iglesia, verdad, con todas estas personalidades yo me involucré desde el INCAE yo me involucré con el tema de la contención de la atención psicológica”.

“Ese fue mi problema ese fue como mi detonante lo otro fue que yo trabajaba en ese momento para el hospital militar y fueron cerradas todas las instituciones de gobierno para atender el tema de la salud a todos los heridos que se presentaban al ver esa injusticia social tan arraigada y esos patrones en personas de salud donde yo me convencía que estaba en mi lugar sirviendo en mi vocación me decepcioné, me desilusioné, me corrieron tuve persecución y mi hermana es periodista a ella también comenzaron a atacarla de forma independiente y eso fue prácticamente lo que me obligó a exiliarme”, explica.

“Mi delito fue servir a la Salud mental, al tema de la atención en crisis de primeros auxilios psicológicos algo que es tan importante y tan trascendental cuando estamos en una situación de conflicto, de crisis, de diálogo, de mediación, necesitamos ese acompañamiento y ese fue mi delito”, insistió.

Sus logros, dice, la hacen más humilde y recordar que viene de padres que han servido a la educación que han enseñado y que me han enseñado a mí de valores y de justicia social. Vengo con una intención y es el cambio de paradigma es el cambio de esa política violenta que tenemos en nuestro país, es ese cambio de esa cultura sangrienta, vengativa, de odio, por una cultura de no violencia por una cultura de paz por una cultura de conciliación y con esto me refiero a que no olvidemos el pasado verdad, si no me refiero a cambiar esos patrones repetitivos y esos paradigmas que nos hacen vivir en una situación de vivir en esa competencia constante a no entender lo que significa la unidad para nuestro país.

Su consejo a los jóvenes

En este momento tiene algunas opciones profesionales con organismos multilaterales de Naciones Unidas y OEA, desde donde cree puede hacer incidencia para construir Nicaragua.

“Como te digo, yo, Gloria Chamorro y lo digo desde este momento yo me aseguro de que eso acuerdos que se hacen para tratar la paz y evitar el conflicto que termina en el conflicto pues asegurarme de que se cumplan, asegurarme de que el presidente que vayamos a tener o que las personas que vayan a estar en los puestos de poder tengan idoneidad mental. Voy a comenzar por ahí, que tengan valores y principios morales que vengan de un de un cambio de paradigma de una política diferente a la tradicional me voy a asegurar de eso desde donde esté y ese es mi compromiso con Nicaragua”, asume.

“Chicos y chicas jóvenes y adultos, el día de hoy somos capaces de lograr todo lo que queramos lograr, siempre que nuestra intenciones sean verdaderas, sean genuinas, sean buenas, recordando siempre que no podemos aportar al mundo a la familia a la comunidad a mí mismo si no me he aportado primero a mí mismo. Comenzar a trabajar desde la individualidad creo que es el primer paso para poder transformar un país, mi familia, para poder transformar ese concepto de felicidad que yo tengo”, aconseja.

También dice que, aunque está en Costa Rica, cada vez que habla es como que está en Nicaragua y dice: “es difícil decir no tengan miedo, pero, en la posibilidad, chicos y chicas, manténganse fuertes y sobre todo edúquense, edúquense cuando puedan, porque es un tema muy importante. La educación emocional, no solamente es la educación científica, pero sí necesitamos para poder aportar a la construcción del país que todos queremos y anhelamos, necesitamos herramientas, competencias técnicas,científicas. La educación es uno de los pilares más fundamentales si nosotros queremos transformar Nicaragua”.