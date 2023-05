Presentarán documental de Carlos Mejía Godoy, “Viviendo en el Exilio” en Estados Unidos

El cineasta Jon Silver se dio a la tarea de realizar este documental sobre la vida en el exilio del autor de "Nicaragua, Nicaragüita". El corto se estrena este 18 de mayo

Lejos de su “Nicaragua, Nicaragüita”, Carlos Mejía Godoy es como un zenzontle sacado de su hábitat natural y colocado en una caja de cristal, sin embargo, su voz no se ha apagado y desde un entorno ajeno se ha reinventado para emprender una nueva vida y es la que será mostrada este jueves, 18 de mayo por el cineasta estadounidense Jon Silver.

“Living in Exile. Carlos Mejía Godoy” es el nombre del documental que no mostrará solo al famoso cantautor, sino al hombre, al exiliado, al que tuvo que dejar todo por temor a caer en las redes de una dictadura, pero más allá de ese drama que comparte con más de medio millón de nicaragüenses que han salido al exilio desde 2018, la pieza de cine llevará a conocer al hombre que ha encontrado nuevas formas de arte para vivir.

El cantautor comparte que su encuentro con el cineasta fue accidental. Él vive en Sonoma, que es una zona viñatera muy famosa, rodeada de pueblos pequeños, y llegó el “documentalista importante que estuvo en Nicaragua varias veces desde los años 80”.

“Por pura casualidad, él es vecino de una señora que trabaja con mi hermana y no sabía que yo estaba aquí. Él me conoce y conoce bastante mi obra y me dijo que quería hacer un documental y le dije, hagámoslo”, aseguró Mejía Godoy a 100% Noticias.

Asimismo, dice que Jon Silver le explicó que sería un corto, de unos 20 minutos, pero lo interesante es que él, “sin abandonar el tema de la música, me preguntó qué estaba haciendo, le hablé de mi oratorio al Michigüiste, que empecé hace cuatro años y está basada en el río de mi pueblo que ya no existe, porque con la erosión y el despale se extinguió, pero de ahí vino algo que le llamó la atención”.

Mejía Godoy asegura que todo su pueblito pequeño, Somoto, está lleno de secretos que tienen que ver con su infancia y su desarrollo, “todo para mí es motivo de nostalgia y ya no digamos los personajes emblemáticos, yo le hablé de todo eso, pero estaba pintando mientras conversábamos y él no sabía que yo lo hacía, pues me dedico desde hace poco a esto, es un oficio nuevo que me nación con la pandemia y el exilio, al no tener mayor trabajo, pues mis conciertos son por allá, a la muerte de un obispo”.

“Cuando vio mis pinturas me dijo que era una cosa nueva, pues yo hacía muñequitos y caricaturas, pero nunca le metí color, al óleo, y me preguntó si había recibido clases, pero le conté que no. Yo entro a tutoriales de YouTube, ahí hay cosas que son gratuitas y cursos pagados, pero uso las primeras. Aprendí cómo colocar el papel, combinación de colores así que hago cartulinas y empiezo a trabajar. Ya vendí mi primer cuadro en 500 dólares y estoy preparando mi primera exposición personal en San Francisco”, confió a 100% Noticias.

El documental y su nuevo libro

El cineasta estaba fascinado con la pintura, pero decidió integrar en el corto todas las facetas de Carlos Mejía Godoy, así que, para grabar, el cantautor fue hablando de su vida, de su música y de su pintura mientras tocaba, en un piano, sus canciones más emblemáticas.

“Me acerqué a un piano acústico de cola y me puse a tocar mi música, no es normal porque el 6x8 nicaragüense no suena bien en piano, pero toqué las canciones con piano e iba mostrando mis pinturas, cada una tiene historia igual que mis canciones”, compartió.

Carlos Mejía Godoy está lleno de muchos proyectos. Hace una semana estará a la venta en Amazon, su libro “Y el verbo se hizo”. Confiesa que este es el primer libro que considera más completo, pues antes había publicado dos pequeñas obras que califica como modestas: “La república de los pájaros” y “La pastorela nicaragüense”.

En Amazon pueden comprar esta obra que contiene la historia de 50 de sus canciones, mientras que también prepara para septiembre su primera muestra pictórica.

El jueves 18, a las 6:00 de la tarde, se presentará el documental en Café Frida Gallery, en Downtown Arts District, Santa Rosa. La entrada es gratuita y se exhibirán 8 cuadros del cantautor que inicia con este estreno la celebración de sus 80 años de vida. Dará un concierto el 21 de Mayo, en el Downey Theatre. 8435 Firestone Boulevard, Downey, California.