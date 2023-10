Entre flores, serenatas, llamadas y remesas migrantes nicaragüenses conmemoran a mamá este 30 de mayo

Susana López se dispone a celebrar este 30 de mayo a su mamá Estela en Matagalpa con una fiesta que será compartida a la distancia a través de videollamadas, ella es la única hija que quedó en el país pues sus cinco hermanos emigraron de forma irregular a Estados Unidos en los dos años y “gracias a Dios” todos están trabajando, dice aliviada.

“Yo no pude irme de migrante porque mi mamá es diabética y padece de insuficiencia renal, yo vivo y trabajo en Managua, pero viajo a Matagalpa a principios de cada mes para llevarla a realizarse sus tratamientos médicos”, cuenta a 100%Noticias.

Susana no lo dice, pero ella decidió sacrificarse por el resto de sus hermanos para estar al pendiente de la salud de Estela. Sus hermanos lo saben y le agradecen que no la haya dejado sola, ellos cada mes le envían remesas para que pueda garantizar el mejor tratamiento a su madre.

“El año pasado les comenté a mis hermanos que deseaba emigrar y me dijeron que cómo iban a hacer ellos para ayudar a mi mamá que sentían más tranquilidad si yo estaba pendiente de ella porque era como si ellos mismos la cuidaran y la verdad estando mi madre enferma no podría irme”, enfatiza.

Ninoska Leiva estará con su mamá este año por primera vez en 18 años en Estados Unidos gracias al parole. “Esta será la primera vez que yo no llamaré a Nicaragua para felicitar a mi mamá, tampoco enviaré serenatas ni flores ni pasteles ni remesas”, dice.

“Ahora yo también soy madre y vamos a disfrutar en familia porque mi mami llegó en enero pasado gracias al parole y estamos viviendo un sueño”, confiesa.

Ana Sofía Martínez dice que es un día triste para ella, emigró en marzo de 2022 a Estados Unidos cuando su bebé apenas tenía ocho meses de nacida. “Mi madre le está dando todo el amor y sé que mi hija no podría estar en mejores manos, pero cuando llega la noche me siento culpable de haberla dejado y a veces me siento fracasada porque no he conseguido lo que quiero y estoy perdiendo tiempo valioso con mi bebé. Solo sé que esta noche voy a llorar demasiado porque no tengo nada que celebrar”, lamenta.

Aracelly Hernández cuenta que hoy tiene doble celebración, su madre fue diagnosticada con cáncer de mama en mayo del año pasado cuando ella tenía un mes de haber llegado a Miami, pero logró vencerlo. “Es una doble celebración porque la tenemos este año y se siente como si mi madre volvió a nacer, es algo difícil de explicar”, confiesa.