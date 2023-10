Desde hace más de dos semanas familiares del nicaragüense José Bismarck Jarquín Martínez, mejor conocido como “Chepito”, de 38 años, no saben nada de su paradero y mantienen la búsqueda en Sevilla, España, país al que emigró hace año y medio.

Según su hermana Alba Luz Jarquín ya dieron aviso a las autoridades españolas sobre su desaparición y mantienen la búsqueda pegando carteles con su fotografía y divulgando en medios de comunicación para que le lleven hasta él.

“Hasta el día de hoy no tenemos ninguna noticia de él, hemos recibido llamadas que no ilusionan, pero son informaciones falsas, no tenemos ninguna pista de él”, aseguró esta hermana a Historias de Migrantes donde dio a conocer la desaparición de Chepito.

“Hemos ido a las autoridades para conocer cómo van las investigaciones y nos dicen que los dejemos hacer su trabajo”, expresó la hermana, quien también solicitó que rastrearan el teléfono móvil porque sale encendido y podría llevarlos a dar con él, sin embargo “la policía todavía no nos dice si lo va a rastrear”, lamentó.

Para esta pariente es extraño porque ella siempre lo llama y al inicio el celular le aparecía encendido todo el tiempo ahora únicamente algunos días y otros está apagado y hace una semana se conectó vía messenger de Facebook.

El día de la desaparición

El 20 de mayo, Chepito terminó su jornada laboral y le informó a su hermana que iba a acompañar a un amigo a un cumpleaños de un pariente en el barrio Macarena, luego le envió un video vía WhatsApp y después se perdió la comunicación.

Al día siguiente, un sobrino la llamó para avisarle que su hermano no se había presentado al trabajo y esto a ella le sorprendió porque era la primera vez que fallaba en su empleo desde que llegó de Nicaragua hace casi año y medio.

Según el amigo que acompañó a Chepito le dijo a Alba que estuvieron en un bar y después de tomar una cerveza, se levantó de la mesa y él pensó que se había ido al trabajo y cuando llegó al mismo empleo no lo encontró “y es lo único que sabemos”.

“Hemos ido a la policía, hospitales, morgues, cárceles de Sevilla y centros de asistencias y hemos pegado carteles en muchos sitios y vamos a seguir haciéndolo hasta que llegue a la persona que sabe del paradero de mi hermano”, dice Alba Luz.

“Nosotros somos una familia muy unida, tanto mi hermano como mis dos sobrinos y yo que estamos aquí en España y nunca hemos tenido problemas con nadie. Mi hermano es una persona trabajadora, muy alegre, amistosa y no conoce mucho Sevilla”, dijo Jarquín.

Chepito dejó cuatro hijos en Nicaragua, todos menores de edad y están preocupados. “Mi sobrino se quería venir de Nicaragua a buscar a su papá y mi madre pidió de regalo saber de su hijo este 30 de mayo, que fue día de las madres en el país”, expresó Alba Luz con la voz cortada.

Entre los últimos datos que esta hermana ha podido recoger está la confesión de un amigo de Chepito con el que compartían la misma casa y trabajo que le aseguró que el día de su desaparición su hermano se conocería con una mujer a quien supuestamente su amigo logró contactar por teléfono y ella le dijo que se conocieron, hablaron, pero luego se despidieron.

Los familiares siguen preocupados porque se presumía que este año Chepito volvería a Nicaragua para cuidar de sus padres enfermos y construir la casa que le prometió a sus hijos y su esposa.