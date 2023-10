Mano de obra escasea en Nicaragua debido al desplazamiento forzado

Melania es una señora de 72 años a quien se le dificulta conducir su auto. Ella tenía su conductor particular, pero en julio de 2018 se vio forzado a abandonar el país, porque había participado en marchas antigubernamentales. Desde entonces, le ha sido difícil encontrar a alguien que permanezca mucho tiempo en el puesto, pues casi todos han emigrado.

“Yo vivo sola en Nicaragua y a mi edad, con todas las dolencias de esta etapa, se me hace difícil conducir, constantemente vivo buscando choferes, pero es casi misión imposible”, resalta la señora.

Al igual que doña Melania, en grupos de mujeres que hay en redes sociales, muchas se están quejando porque no encuentran quién les haga trabajos de reparaciones en sus casas.

“Busco urgentemente un carpintero. El mío emigró hace unos meses y me urge. Auxilio, por favor”, escribió una mujer y los comentarios no se hicieron esperar, pues muchas le dijeron que estaban buscando también quien les trabaje y que era “misión imposible”.

Lea más: Piden ayuda para repatriar a tres migrantes nicaragüenses fallecidos en México y EEUU

“Parece que estamos en un desierto, muy poca gente para trabajar y si uno encuentra cobran un ojo de la cara”, señaló otra usuaria de Facebook.

Doña Melania asegura que antes, un conductor le cobraba 300 córdobas por conducir la camioneta de ella de Granada a Managua, sin embargo, ahora “el cobro es de 20 dólares y eso que si corro con suerte de encontrar chofer”.

Migración de población económicamente activa

Para un economista a quien llamaremos Renato, esta situación es producto de la represión que se vive en el país y que ha provocado fuga de población económicamente activa.

“Aquí hay una grave crisis que está afectándonos a todos. En primer lugar, no hay ningún tipo de libertad y los jóvenes, sobre todo, no pueden desarrollarse en un ambiente privativo y donde no hay oportunidad de crecimiento, así que lo primero que hacen es emigrar, y los que se van son muchachos y muchachas de la población económicamente activa, no creas que emigran los adultos mayores, así que se pierde la fuerza laboral”, señaló.

Asimismo, dijo que al haber escasez de trabajadores, la poca mano de obra que queda se encarece, porque “además de la falta de libertades, vivimos en un país con una inflación galopante, así que el precio de la mano de obra tiene que incrementar”.

Braulio Abarca, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señaló que se vive una ola de desplazamientos forzados y muchos de los que han tenido que salir es debido a la represión.

“Han tenido que desplazarse forzadamente debido a la represión, a la persecución política y a la violencia Estatal que enfrenta de Nicaragua. Esto ha llevado a que Nicaragua prácticamente cada día más se queda sin mano de obra calificada, sin jóvenes, ya que la mayoría, más de un 50% de la población que tiene que desplazarse forzadamente son jóvenes menores de 35 años”, sostuvo Abarca.

Éxodo sin precedentes

Asimismo, asegura que “esto indica que en Nicaragua prácticamente la mano de obra y la fuga de cerebros ha aumentado, lo que quiere decir que las juventudes que recién salen de las carreras universitarias tienen que desplazarse forzadamente para poder encontrar condiciones de vida dignas, oportunidades laborales, acceso a derecho económico, social y cultural y a todos sus derechos fundamentales”.

Por otro lado, Abarca indicó que desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más han dado seguimiento a la situación de las personas migrantes y el día 20 de junio, que se conmemoró el día internacional de las personas refugiadas, presentaron el informe sobre la situación de las personas nicaragüenses desplazadas forzadas, en el cual se determinan que de continuar la curva migratoria de crecimiento, al cierre del año 2023, es decir a diciembre 23, probablemente más de 800,000 nicaragüenses se hayan desplazado hacia otros países, principalmente Estados Unidos, Costa Rica, México y España.

“El impacto en Nicaragua es grave ya que, además de quedarse sin juventudes y sin mano de obra calificada, también hay una desintegración de las familias, hay prácticamente toda una generación que crecerá sin sus familiares o si son familias directas y que probablemente represente graves afectaciones en la salud física y psicológica de estas personas que no que no se desarrollan y que no crecen con sus hijos e hijas”, concluyó.

Según el Colectivo de Derechos Humanos, a partir de abril de 2018 se ha generado el mayor éxodo en la historia del país, entre abril 2018 y diciembre 2022, al menos 462,810 personas nicaragüenses se habían desplazado forzadamente fuera del país y en su mayoría solicitaron formalmente alguna categoría de protección internacional en Estados Unidos, Costa Rica, México y España.