Asesinan a tiro a un nicaragüense en EEUU y otro muere en poder de autoridades previo a su deportación

Familiares del jinotegano Lenin Muñoz piden ayuda para repatriar sus restos. “Dios me lo llevó y Dios me lo va a traer aquí”, refirió esperanzado su padre a 100%Noticias, quien realiza trámites legales para el retorno de su hijo ya sea “cremado” o de “cuerpo presente”

Una bala en la cabeza acabó con la vida del migrante nicaragüense Lenin Antonio Muñoz Lumbí, de 40 años, quien volvía de su empleo y se dirigía a la habitación que rentaba en Los Ángeles, Estados Unidos, sin imaginar que en el camino sería víctima de un tiroteo a mano de desconocidos.

La tragedia ocurrió el sábado 24 de junio cuando Muñoz Lumbí originario de Jinotega se transportaba en su bicicleta desde un lugar conocido como San Fernando en donde realizaba labores de mudanza.

Mauricio Muñoz, padre de la víctima expresó a 100%Noticias que hasta el momento desconocen el costo real de todo el proceso de repatriación, sin embargo, está apelando a la generosidad de las personas para ser ayudado con con lo que puedan para darle cristiana sepultura a su hijo en Jinotega una vez repatriado ya sea cremado o en cuerpo.

“Todavía no tenemos cantidad total y me gusta ser transparente para que no piensen que nosotros nos queremos aprovechar con la muerte de mi hijo, nosotros queremos ser honestos y estamos tratando que nos ayuden voluntariamente”, expresó este hombre quien habita en una comunidad rural de Jinotega.

Explicó que desde que supo de la muerte de su hijo se ha enfocado en reunir la papelería legal para enviarla a Estados Unidos y tramitar la repatriación, pero todavía no logra completarla.

Según Muñoz, su hijo tenía cerca de siete meses de haber emigrado a Estados Unidos y con tristeza relató que viajó sin coyote y sufrió tanto en el camino, pero todo ese sacrificio fue por darle una vida mejor a sus tres hijos que dejó en Nicaragua.

“Solito se fue el pobrecito, a la buena de Dios. Pero Dios me lo llevó y Dios me lo va a traer aquí también”, dijo.

Hasta el momento, Muricio Muñoz desconoce detalles de la muerte de su hijo, pero está convencido que su muerte quedará impune en Estados Unidos.

“Es difícil que haya justicia, tan largo y uno aquí, quien se va a interesar en esclarecer su muerte por ahora lo más importante es tramitar su repatriación y tal vez más adelante voy a preguntar por ahora con el dolor no tengo tiempo de enfocarme”, dijo el hombre angustiado.

Si desea aliviar el sufrimiento de esta familia puede hacer llegar su aporte económico a la cuenta bancaria del BAC: 357628882 en dólares y 365138601 en córdobas.

También puede comunicarse directamente con Mauricio Muñoz al número: 8283-9465

Ernesto Rocha Cuadra, el migrante que falleció previo a su deportación

El 23 de junio, se conoció del deceso del migrante nicaragüense Ernesto Rocha Cuadra, de 42 años y natural de Managua cuando se encontraba bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, conocido por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la versión oficial del ICE, Rocha Cuadra falleció de un paro cardiáco y fue llevado al Hospital General La Salle, Jena, Louisiana, así lo informó mediante un comunicado, publicado este 26 de junio.

La entidad añadió que Rocha Cuadra fue detenido por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos el 17 de abril de 2022 cuando ingresó al país de modo irregular y nueve días después fue transferido a la custodia de ERO New Orleans para esperar la finalización de sus procedimientos de deportación.

Según el ICE, en la muerte de este nicaragüense se cumplieron los protocolos establecidos resaltando en todo momento un ambiente seguro e integral que se le garantiza a todos los custodiados como las atenciones médicas correspondientes, además se notificó su caso a la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Responsabilidad Profesional (OPR) de ICE y al Consulado General de Nicaragua en Miami sobre el fallecimiento de Rocha.

100%Noticias buscó la versión de familiares de esta víctima y una de las personas que accedió a hablar bajo reserva precisó que hay dudas respecto a la muerte de Ernesto Cuadra Rocha, pues lo consideraban una persona saludable y acepta que el nicaragüense tenía un caso abierto y enfrentaba una orden de deportación, pero insiste que a menudo era hostigado por ser un acérrimo defensor de los migrantes.