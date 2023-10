La familia de Ernesto Rocha Cuadra, el nicaragüense muerto este lunes bajo custodia del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en un hospital de Jena (Lousiana), dijo a 100%Noticias que se prepara para demandar a esta agencia federal por informar en un comunicado que la víctima murió de un paro cardíaco y desentierran historial de abusos contra los migrantes detenidos en Estados Unidos.

Martha Elena Rocha todavía mantiene fresca en su memoria la última conversación que sostuvo con su hijo en la cual le expresó que había estado castigado por 21 días en una celda de aislamiento mejor conocida como “el hoyo”, también le expresó que su mano enyesada ya iba mejorando y que los moretones en su rostro le habían dejado de doler, pero antes de despedirse le recordó que la llamaría el viernes. Llamada que jamás se realizó.

Esta es la primera vez que Martha Elena Rocha habla de la muerte de su hijo a un medio de comunicación y lo hace para buscar justicia, aunque eso la lleve hasta las últimas consecuencias, así lo aclara a 100%Noticias vía telefónica desde California donde reside tras su exilio.

Ernesto Rocha estaba internado en el centro de detención de ICE bajo la custodia de ERO New Orleans desde abril de 2022, tras pasar a disposición de las autoridades migratorias al ingresar a Estados Unidos ilegalmente por California y estaba a la espera de su deportación o al menos esa fue la versión oficial, Martha Elena dice que su hijo estaba pronto a ser liberado.

Ella explica que no era la primera vez que Ernesto al igual que ella un migrante originario de Managua llegaba a Estados Unidos ni era la primera vez que las autoridades lo amenazaban con deportarlo a Nicaragua.

Siendo hijo de una madre nicaragüense que recibió asilo político en Estados Unidos gracias a su ex marido y lo llevó consigo junto a sus otros tres hermanos cuando Ernesto apenas tenía cuatro años de edad, creció en ese país, aprendió el idioma y se convirtió en un defensor de los migrantes.

“Él no tenía orden de deportación dice el abogado, lo que él tenía era la orden de salida de ahí porque me lo tuvieron más de un año haciéndole largo su proceso”, relata consternada María Elena Rocha a dos días de conocer de forma oficial el deceso de su hijo.

La llamada que anunció la muerte de su hijo

La mañana del viernes 23 de junio, María Elena Rocha se disponía a recibir la video llamada de su hijo Ernesto desde la cárcel y que ella accedía a pagar con gusto, pasaron las horas, pasó el sábado, el domingo y el teléfono no sonó.

Estaba nerviosa y recuerda que les preguntó a sus hijos y sobrinos si habían tenido noticias de Ernesto porque no la había llamado como solía hacerlo y uno de ellos le confesó que había recibido una mala noticia desde el día viernes por uno de los reclusos, pero en un principio hasta lo había tomado como una broma de uno de los compañeros de prisión.

Sin embargo, el día lunes 26 de junio, entre la 1:00 y 2:00 de la tarde el ICE la llamó para confirmar la muerte de su hijo Ernesto Rocha por un supuesto paro cardíaco sin dar mayores detalles.

“En ningún momento durante la detención se le niega a un no ciudadano detenido la atención de emergencia”, se lee en el comunicado oficial de esta agencia federal.

Pero, este argumento no convence a María Elena, quien está a la espera del cuerpo de su hijo para velarlo en California, lamentó que su muerte evidenciara la realidad a la que están sometidos los migrantes en EEUU y de las que las autoridades hacen caso omiso.

“Yo no lo creo, pues no le creemos a toda esa gente”, expresa esta madre, quien está convencida que Ernesto falleció entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, pero no el lunes como indicó el ICE.

“Mi hijo no murió de un infarto. Nosotros queremos que toda la verdad salga a la luz. La muerte de mi hijo no va a quedar impune porque él era una persona que defendía a los inmigrantes. Él siempre sacaba la cara por ellos”, dice esta madre de 65 años.

“Yo quiero que los que le hicieron daño a mi hijo o los que me lo mataron sean castigados con todo el peso de la ley, porque somos seres humanos y no tienen por qué tratarnos así, aunque no seamos de este país”, expresa.

Ernesto Rocha Cuadra, el activista

Ernesto Rocha fue deportado a Nicaragua entre 2009 y 2010 cuando tenía un caso abierto contra el sheriff de Los Ángeles por abuso policial, declaró su hermano mayor, Luis Cuadra Rocha a 100%Noticias.

“Mi hermano fue deportado ilegalmente. Cuando regresó a Estados Unidos se entregó a Migración, tenían orden de dejarlo en libertad y no lo hicieron”, añade Cuadra.

La familia de Ernesto Rocha lo recuerda como una persona de noble corazón que tenía mucha empatía por los migrantes, principalmente por quienes llegaban al país sin conocer el idioma y dice que él se ofrecía a realizarles trámites de traducción gratuitamente.

“A mi hermano siempre lo hostigaban porque defendía mucho a los migrantes que se encontraban detenidos en el ICE y nuestra familia sabe que ICE miente”, dice Luis.

"Él tuvo una discusión ahí adentro porque él andaba su mano enyesada y andaba unos moraditos en la cara que ya no se le miraban, que lo trataron bien en ICE eso es mentira”, concluye María Elena Rocha.

Durante varios años en Nicaragua Ernesto Rocha trabajó en call centers de Managua porque se le hacía fácil hablar el inglés, pero siempre mantuvo la esperanza de reunirse con su familia.

Esta familia aseguró a 100%Noticias que Ernesto Rocha no será repatriado a Nicaragua , porque toda su familia radica en Estados Unidoso y aclaran que no están recolectando fondos para tramitar su retorno al país.

Otro nicaragüense detenido en EEUU murió en 2022

El 13 de octubre de 2022, el migrante nicaragüense Melvin Ariel Calero Mendoza, de 39 años, falleció en un hospital de Aurora, al este de Denver, tras seis meses de detención en el centro de detención.

Calero Mendoza sufrió durante más de un mes de coágulos sanguíneos en una de sus piernas y en sus pulmones sin recibir tratamiento adecuado en un centro de detención de inmigrantes en Colorado, lo que eventualmente le causó la muerte, revela la autopsia practicada por la familia y según estos hallazgos médicos evidenció las "inconsistencias" del reporte del ICE.