Senadores de EEUU piden nueva protección temporal para inmigrantes Nicaragua y Venezuela

Un grupo de 26 senadores demócratas instaron este martes al gobierno del presidente Joe Biden a designar de nuevo el Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Nicaragua y Venezuela en Estados Unidos.

Los senadores, encabezados por el jefe de la bancada demócrata Chuck Schumer, enviaron hoy una carta a los secretarios de Estado, Antony Blinken, y Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en la que urgieron al gobierno la nueva designación dadas "las crisis humanitarias extraordinarias en estos países".

"Una redesignación del TPS para cada uno de estos países extendería estos mismos beneficios a las personas que ya están en los Estados Unidos", expresaron en la misiva.

El TPS lo otorga el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a los extranjeros que no pueden retornar a sus países debido a condiciones de inseguridad, conflicto armado o desastre ambiental.

I’m leading a group of my @SenateDems colleagues to urge the Biden administration to redesignate Venezuela and Nicaragua for Temporary Protected Status.



The extraordinary humanitarian crises in these countries warrants the redesignation.