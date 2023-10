López Obrador confirma acuerdo con EEUU para asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

09:20 AM

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes un acuerdo con EE.UU. para que esa nación acepte solicitudes de asilo de migrantes que ya están en México, que a su vez instalará un “espacio internacional multipropósito” en el sur del país para atender a extranjeros.



“Lo está viendo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, va a ir a Chiapas en esta semana, porque lo que se busca es que pueda haber opciones de trabajo, de capacitación, para migrantes. Y al mismo tiempo que puedan hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos los que lo deseen", dijo el mandatario.



El gobernante mexicano se refirió en su conferencia matutina al anuncio que hizo la Casa Blanca el viernes pasado, cuando indicó que Estados Unidos aceptará peticiones de asilo de nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ya están en México a la espera de cruzar a territorio estadounidense.



El anuncio resulta de un acuerdo que llega días después de una reunión en Ciudad de México entre una delegación estadounidense y López Obrador, según el comunicado del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



“En el caso de Estados Unidos, (su compromiso) es que los que están en México que no pudieron en sus lugares de origen hacer sus trámites que los puedan hacer en México para ir a Estados Unidos. Sí, se va a abrir esa posibilidad para los que ya están", detalló ahora López Obrador.

El mandatario reconoció el compromiso de México a crear un espacio en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de asilo y de empleo a migrantes.



El presidente indicó que en este espacio "podrían estar consulados móviles (de Estados Unidos) para los que no han hecho sus trámites y que están aquí en la República mexicana, en el sureste".



Aún así, evadió más detalles sobre la ubicación exacta y la fecha de apertura del espacio, al prometer más información dentro de "dos o tres meses".



"Se está viendo cuál es la mejor opción, pero no solo es el trámite, sino lo que se plantea es que haya, desde luego que eso lo estamos ofreciendo, albergues, alimentación, atención médica, cuidado y también oportunidades de trabajo, porque ahora nuestro país tiene posibilidad para que puedan ofrecerse empleos”, dijo.



El acuerdo es parte de los cambios migratorios de Estados Unidos este año, como el ofrecer asilo a nacionales de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela, y la expiración del Título 42, una medida que expulsaba de inmediato a migrantes con el argumento de la pandemia.



"Estados Unidos ya estableció un mecanismo para hacer trámites y lograr ingresar a ese país de manera legal, eso no existía anterioremente, eso hay que reconocerlo, es un planteamiento del presidente (Joe) Biden", comentó López Obrador.