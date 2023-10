Nicaragüense se convierte en el primer director inmigrante del diario The Miami Herald

El nicaragüense Alex Mena, que llegó a Estados Unidos a los 11 años, se convirtió este lunes en el primer director ejecutivo inmigrante de dos de las principales cabeceras de Florida, The Miami Herald y El Nuevo Herald, este segundo en español, informaron ambos diarios.

"Hoy es el día en que el Sueño Americano de un inmigrante se hace realidad. Y es mi sueño. Ahora soy el editor ejecutivo del Miami Herald y el Nuevo Herald y el editor regional de Florida para McClatchy (la empresa editorial)", escribió en las redes sociales Mena, de 50 años.

Mena pasó de contestar llamadas telefónicas en la central del Herald, siendo adolescente, a dirigir como editor gerente la compleja sala de redacción del rotativo y, de allí, al puesto de director ejecutivo del Herald y el Nuevo Herald, nombramiento que fue hecho público este lunes.

De esta manera, Mena "se convierte en el primer editor ejecutivo inmigrante del Miami Herald", subrayó el periódico.

La suya es una historia de superación y esfuerzo. Los avatares de un niño nicaragüense estudiante de primaria en su país que cruzó el río Bravo a hombros de su padre a finales de la década de 1970, huyendo del sandinismo, según contó Mena en una columna publicada en el Herald en mayo pasado.

"Alex es el líder adecuado para mantener el más alto nivel de excelencia periodística por el que el Herald ha sido conocido durante mucho tiempo", dijo Monica Richardson, vicepresidenta de noticias locales de McClatchy.

Richardson elogió la trayectoria profesional del Mena y destacó que el periodista "aporta una pasión y un firme compromiso de servir no solo a las diversas comunidades locales de Miami, sino también a los lectores de todo el sur de la Florida".

