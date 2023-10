Nicaragüense cae de un edificio en Houston y se encuentra en estado crítico

Un joven nicaragüense identificado como José Alberto Rivas Castellón sufrió un grave accidente laboral al caer del segundo piso de un edificio en construcción en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos. El hecho ocurrió el pasado sábado 2 de septiembre, según informaron familiares del afectado.

Rivas Castellón fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde se encuentra en estado crítico y con pronóstico reservado. Los médicos le han diagnosticado múltiples fracturas y daños internos.

José Alberto Rivas Castellón, originario de Nueva Guinea. Foto: Redes sociales

El joven es originario de Nueva Guinea, una ciudad ubicada en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Su familia ha pedido a la comunidad nicaragüense y a las personas de buena voluntad que se unan en oración por su pronta recuperación.

El caso del nicaragüense que cayó de un edificio en Kansas

El nicaragüense José Rodolfo García Sánchez, de 34 años, falleció en Kansas City, Missouri, Estados Unidos, después de caer desde el piso número 12 de un edificio en un elevador en mal estado.

El accidente ocurrió el pasado lunes 17 de julio a las 11 de la noche La víctima trabajaba en el edificio y no se percató de que la puerta del elevador estaba abierta y que la caja del elevador no estaba presente. La muerte fue instantánea.

Según la información proporcionada por Texas Nicaraguan Community, el infortunado se llamaba José Rodolfo García Sánchez y era originario de León.

El alcalde Quinton Lucas ha advertido que las autoridades investigarán a las tres compañías relacionadas con el incidente: Infinity Resources Enterprises, una agencia temporal para la que trabajaba García-Sánchez; también a New Horizons LLC., que estaba realizando el trabajo bajo contrato y The Bernstein Companies, propietaria del edificio. Las autoridades harán rendir cuentas a las compañías involucradas en la muerte del migrante nicaragüense.

El caso ha generado preocupación entre los trabajadores migrantes y ha puesto en evidencia la falta de seguridad laboral en los lugares de trabajo. Carlos García, amigo del nicaragüense, denunció que previo a la muerte de García Sánchez, todos sus compañeros de trabajo habían manifestado preocupación porque en el edificio no había iluminación.

Carlos García señaló que este sitio no contaba con el protocolo de seguridad para sus trabajadores y mostró que una cerca que rodeaba el edificio no estaba cerrada por la noche. "Al igual que ahora con la cerca, ¿cómo está abierta? No hay cerradura en esta cerca", dijo García. "No hay nadie aquí y esta valla está abierta de par en par. Cualquiera puede entrar, no entiendo eso, ¿cómo?".