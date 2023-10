08:15 AM

En una caja de cartón llegó finalmente a Nicaragua el cadáver del ciudadano José Rodolfo García Sánchez, de 34 años, originario de León, quien sufrió una muerte laboral desde mediados de julio en Kansas, Missouri, EE.UU., denuncia el organismo Texas Nicaraguan Community en su red social de Facebook este miércoles.

El organismo radicado en el estado de Texas, indica que, según medios locales en Nicaragua, la familia de García Sánchez habría pagado un seguro de vida por 11 mil dólares a la financiera FAMA, sin embargo, al final esta entidad financiera solo pagó 5 mil dólares, los cuales no alcanzaron para cubrir los gastos de repatriación del cadáver.

“El resto lo tuvo que poner la familia”, señala la organización que apoya a inmigrantes, la cual además detalló varias anomalías por parte de la funeraria y la aerolínea, que intervinieron en el traslado del cuerpo del nicaragüense que murió al caer 14 pisos cuando laboraba en Estados Unidos.

Anomalías en proceso de repatriación

“El cuerpo no fue enviado con las normativas de las aerolíneas, que exige una caja metálica; el cuerpo no fue embalsamado, por tal razón no pudo ser velado y tuvo que pasar directamente al cementerio a enterrar”, señala la organización.

Además, agrega que “todo esto debería ser reportado, sobre esta funeraria que hizo esta repatriación”.

Es muy lamentable que después de todo el sufrimiento de la familia, tenga que pasar por esta situación”, expresa Texas Nicaraguan Community.

“Por esa razón se debe investigar a la funeraria que se contrató, para que puedan brindar lo que legalmente está estipulado en el contrato funerario”, recomienda la organización que defiende a inmigrantes.

El migrante nicaragüense García Sánchez murió al caer del piso catorce de un viejo edificio de AT&T, al tomar un ascensor con un hueco en el piso, por lo cual sus compañeros denunciaron la falta de seguridad en el trabajo.

Carlos García, amigo del nicaragüense, en entrevista brindada a un medio local en Kansas, relató que previo a la muerte de García Sánchez, todos sus compañeros de trabajo habían manifestado preocupación porque en el edificio no había iluminación.

Hasta el momento, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en Kansas, confirmó que investiga a tres compañías relacionadas con el incidente: Infinity Resources Enterprises, una agencia temporal para la que trabajaba García-Sánchez; también a New Horizons LLC., que estaba realizando el trabajo bajo contrato y The Bernstein Companies, propietaria del edificio.