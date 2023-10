Nicaragüense que emigró a EEUU muere de un infarto y deja deuda por viaje irregular

La familia de Carlos Enrique García Rosales, de 29 años, vive una triple tragedia: no solo han perdido a su ser querido, que partió a Estados Unidos con la ilusión de ofrecerles un futuro mejor, sino que también deben afrontar la enorme deuda que contrajo por su viaje migratorio y cubrir los gastos de repatriación.

El joven Carlos Enriques García Rosales falleció en la madrugada del miércoles 27 de septiembre de un infarto fulminante en Wisconsin, Estados Unidos.

Migrantes cruzan el río Bravo hacía la frontera con Estados Unidos. Foto: EFE.

El sueño americano se convirtió en una pesadilla para la familia de este migrante originario de Juigalpa, municipio de Chontales, que ahora tienen que luchar por reunir la suma de 13,000 dólares para repatriar el cuerpo a Nicaragua.

Gladys Gudiel, esposa de Carlos García reveló a 100%Noticias que el padre de su hijo de cinco años, tenía diez meses de haber llegado a Estados Unidos y lo hizo como todo migrante que aspiraba a sacar adelante a su familia sin imaginar que la desgracia se cruzaría en su camino.

“Todavía no había terminado de pagar (la deuda del viaje) tenía poco tiempo de haberse ido”, lamentó la preocupada mujer.

Su familia en Nicaragua conoció la muerte de Carlos García a través de un amigo que los llamó para informarle que lo habían encontrado sin vida.

La familia de Carlos García necesita de tu solidaridad para traer de vuelta a su ser querido, que murió en Estados Unidos buscando una vida mejor.

Ellos están organizando varias actividades en Juigalpa para recaudar los fondos necesarios para la repatriación, pero también cuentan con tu generosa colaboración.

Puedes depositar tu aporte en la cuenta bancaria en dólares de Lafise: 119229087 a nombre de Neisbelin Rosales García, también en las alcancías que estarán ubicadas en diferentes puntos del municipio, o comunicarse con su esposa Gladys Gudiel al número ‪+505 8333 4438.

Repatriación desde EEUU a Nicaragua

En lo que va del año la organización pro inmigrante Texas Nicaraguan Community (TNC, por sus siglas en inglés) ha dado acompañamiento a más de 90 familias nicaragüenses en el doloroso y costoso proceso de repatriación.

Para enviar un cuerpo a Nicaragua, TNC recomienda seguir los siguientes pasos:

1. Obtener cotizaciones por escrito: Solicita al menos tres cotizaciones de servicios funerarios y revisa detenidamente cada uno de ellos. Tienes derecho a declinar cualquier servicio que no necesites. “Por ejemplo, si no necesitas una velación porque no hay familiares en el lugar y planeas velar en Nicaragua, puedes declinarla”, señala TNC.

2. No firmar hasta estar seguro: “Nunca firmar nada con ninguna funeraria, hasta no tener la seguridad de que es lo que se quiere”, explica la organización.

3. Buscar una funeraria en Nicaragua: Buscar una funeraria en Nicaragua: “Lafamilia debe buscar una funeraria en Nicaragua que pueda retirar el cuerpo del aeropuerto, ya que esto es un requisito de aduana”, detalla TNC y añade que “una opción económica es la Funeraria La Católica y La Auxiliadora, que cobra $115 dólares por los trámites de retirar el cuerpo o las cenizas, más $22.89 que se paga a la aerolínea”.

4. Transportar el cuerpo o las cenizas: “Una vez retirado el cuerpo, la familia puede transportarlo en su vehículo junto con la documentación proporcionada por la funeraria hasta su destino”, concluye TNC.

Tres funerarias de referencias en EEUU

-1- Funeraria Hernández en Houston Tx

(832) 623-6844

Precios de Repatriación a Nicaragua

Van de 4,250 a 4,700 dolares incluye el flete aéreo.

-2- Funeraria ROCHELLE, en Georgia

(229) 365-0020

Funeraria Ferguson Memorial

(678) 973-4838

El Costo de la repatriación va de 6,000-6,500 dolares incluye flete aéreo.

-3 - Funeraria National Funeral Home en Miami, Florida.

305 - 631-6234

El Costo de la repatriación va desde 3,700-4,000 dolares incluye flete aéreo.

“Vamos a ir agregando más información a medida que vayamos verificando otras funerarias, que hayan hecho repatriaciones a Nicaragua”, concluyó TNC.