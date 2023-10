Según último reporte de la organización de ayuda a migrantes Texas Nicaraguan Community (TNC, por sus siglas en inglés) 105 nicaragüenses han perdido la vida en EEUU en lo que va del 2023 y alertó a la comunidad pinolera a mantenerse lejos del consumo de drogas y alcohol para enfocarse en las metas que los hizo emigrar de Nicaragua.

El reporte de esta organización llama a la reflexión a la comunidad nicaragüense para evitar ser parte de estas estadísticas.

Ezequiel Córdoba Martínez fue encontrado en una morgue de Colorado, Estados Unidos. Foto: Cortesía.

“Hermanos Nicaragüenses: Sentémonos 5 minutos a valorar y redireccionar nuestras vidas después de que emigramos”, también ofrece consejos y recursos para prevenir y tratar las adicciones, así como para acceder a oportunidades educativas y laborales.

“En Nicaragua tenías amigos que si te caías borracho te llevaban a tu casa de arrastras o pasaban por tu casa diciéndole a tu mamá dónde estabas tirado para que te recogieran. Pues aquí no, acá si te quedas borracho tirado en la calle, estás expuesto a todo”, dice la publicación.

LEER MÁS: Nicaragua: 15 familias en duelo por migrantes desaparecidos en su camino hacia EEUU

Aconsejan “no te metas a las drogas porque lo hace tu compañero de trabajo o de cuarto, aprende a decir NO, así se demuestra tu hombría diciendo no, a lo que no te lleva a ningún lugar y te aleja de tus objetivos. Hasta te la van a regalar la droga para que te hagas adicto. Así que mejor decir no desde el inicio”.

En este sentido, la organización anima a los migrantes a seguir sus sueños tomando como ejemplo la historia de nicaragüenses que han sabido aprovechar las oportunidades que Estados Unidos ofrece.

“Cumple tus metas, trabaja y recoge el dinero que necesitas para hacer realidad tu dichoso sueño americano”.

Joven nicaragüense muerto en Colorado, EEUU

Texas Nicaraguan Community informó que el joven Ezequiel Córdoba Martínez, originario de Quilalí, Nicaragua, fue encontrado sin vida en una morgue de Bryan, Colorado, según informó la policía local.

El joven había desaparecido el pasado 10 de agosto, cuando salió de su apartamento en estado de ebriedad y no regresó más.

Su compañero de apartamento, quien prefirió mantener su identidad en reserva, dijo que dio parte a la policía de su desaparición al día siguiente, pero que no tuvo noticias de su paradero hasta hoy.

Un oficial de la policía se comunicó con la familia de Córdoba Martínez y les informó que el joven fue atropellado por un vehículo en una carretera cercana a su residencia.

La estación de policía de Denver, que tomó la denuncia y realizó las investigaciones pertinentes, expresó sus condolencias a la familia y agradeció la colaboración de la comunidad.

La madre del joven, quien reside en Nicaragua, dijo que tenía la esperanza de encontrarlo vivo y que está devastada por la noticia.

Desaparecen dos nicaragüenses en EEUU

Texas Nicaraguan Community reportó la desaparición de otros dos jóvenes originarios de Nicaragua, que se encontraban en diferentes estados de Estados Unidos. Se trata de Esteben Josué Andrade Avelar y Francisco Javier Barrera Solís, quienes no han dado señales de vida desde hace varios meses.

Desaparecen dos nicaraguenses en EEUU. Foto: Redes sociales.

De acuerdo con Texas Nicaraguan Community, Andrade Avelar desapareció a comienzos del mes de mayo de 2023, cuando salió de su apartamento en el código postal 77088, en Houston.

Su madre, que vive en Nicaragua, dijo que la persona que compartía el alojamiento con él le informó que el joven estaba presentando problemas mentales y que no regresó después de salir un día.

La madre de Andrade Avelar pidió a la comunidad en Houston que si alguien lo ve por favor reporten a los números que tiene el flyer que se ha difundido por las redes sociales.

El joven tiene 25 años, mide 1.70 metros, pesa 70 kilos y tiene el cabello negro y los ojos café.

Por otro lado, Barrera Solís se mudó de Nueva York a Denver, donde se perdió su rastro. Su familia, que también reside en Nicaragua, dijo que mantenían comunicación con él y que desde el mes de junio de 2023 no tienen noticias. El joven tiene 28 años, mide 1.75 metros, pesa 80 kilos y tiene el cabello castaño y los ojos verdes.

La organización Texas Nicaraguan Community pidió a la comunidad que los ayude a ubicar a estos dos nicaragüenses, que podrían estar en situación de riesgo o vulnerabilidad. También solicitaron a las autoridades estadounidenses que investiguen estos casos y brinden apoyo a las familias afectadas.