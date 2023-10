Diáspora nicaragüense con esperanza que EEUU otorgue TPS a 450 mil nicaragüenses

En 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Rocha explicó que primero que el TPS es una medida humanitaria, no política

Harold Rocha miembro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos espera que el gobierno del presidente Joe Biden apruebe la decisión de otorgar la redesignación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 450,000 mil nicaragüenses.

En 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau, Rocha explicó que primero que el TPS es una medida humanitaria, no política, por lo cual no puede verse como una sanción o manifestación de la posición de Estados Unidos hacia Nicaragua.

“Es una medida totalmente humanitaria y discrecional, o sea, depende mucho de la voluntad política que exista en el momento, la Administración Biden, ha apoyado todas las solicitudes que se le han hecho, mantiene contacto con nosotros con los que estamos trabajando en esto responden inmediatamente. Y han demostrado que están anuentes a la designación”, manifestó.

Rocha informó que en la última designación del TPS para Nicaragua solamente se está protegiendo a los cerca de 4.300 compatriotas que lo tienen desde 1998 “esta nueva designación acogería a todo el que esté en territorio estadounidense al momento en que se promulgue unos 400 o 450,000 en realidad varía un poco. Hay una ONG que hace estudios actuales y demográficos en Washington que en marzo nos presentó un estudio que habían hecho que ellos calculaban en ese entonces que podrían ser 300.000, y eso es simplemente proyecciones”.

No obstante, la diáspora nicaragüense propone un nuevo censo porque la cifra de pinoleros en territorio estadounidense puede variar. También señaló que todo aquel compatriota que haya ingresado antes de la fecha de corte probablemente sí podrá recibir TPS mientras cumplan con otros requisitos.

“Es bastante curioso, bastante interesante esa proyección de 450,000 porque concuerda un poco con las proyecciones que se hacen empíricamente dentro de las ONGs y los grupos que vienen trabajando en esto antes de 2018, pero también es interesante porque el censo de 2020 solamente habían alrededor de medio millón de de nicaragüenses en Estados Unidos. Nosotros creemos y estamos proponiendo un nuevo censo para los nicaragüenses porque creemos que hay mucho nicaragüense, que o no decidió contestar el censo por temor, quizá al estatus migratorio o porque no lo entendían”, explicó.

Rocha sostiene que la cifra de 450 mil 500 mil nicaragüenses en Estados Unidos es demasiado baja “a eso habría que sumarles estos aproximadamente 450,000 que estarían sujetos a TPS, entonces es es algo muy importante que estamos trabajando para ver si podemos aclararlo depende de un 100% esta decisión del secretario Mayorkas y de la administración Biden”.

Resalta que la decisión final de redesignación o no se toma en la Casa Blanca con la venia del presidente del Consejo Nacional de Seguridad, Servicio de Migración y en consultas con el Departamento de Estado.

“Es un proceso bastante complejo y por tanto hay que estar trabajando con todos ellos, pero tenemos esperanzas, demos buenas señales, vemos buena disposición. Tenemos esperanzas”, dijo Rocha a Lucia Pineda Ubau.

Entre las buenas señales, Rocha apunta en el caso de Venezuela que tiene Parole Humanitario, TPS y recibió recientemente otra redesignación del status.

“Pensábamos que no les darían un nuevo TPS antes de otorgárselo a los nicaragüenses y a otros centroamericanos. Sin embargo, sí lo hicieron; la lectura que hacemos de eso es que tiene que ver más como una medida de control que está en función del flujo migratorio que se está viendo. Y es una forma de hacer ver que Estados Unidos está tomando medidas para una vez más proteger a los que necesiten protección a lo interno”.

También advirtió que con Nicaragua podría ocurrir el “retorno seguro” como está pasando con los venezolanos “esa crisis migratoria hay que controlarla y que infelizmente la frontera no están abiertas. (...) Se anunció un acuerdo entre el Gobierno de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos para un retorno seguro de los emigrantes que llegaban a la frontera y eran rechazados eso probable tenga que ocurrir también con Nicaragua pero obviamente nosotros no podemos saber si eso se está a gestionando o no simplemente son conjeturas”.

Actualmente Estados Unidos cubre con el TPS a unos 4 mil nicaragüenses que emigraron producto del huracán Mitch que impactó con fuerza a Nicaragua, Honduras y resto de Centroamérica en 1998.