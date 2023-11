Nicaragüense y sus hijas engañadas con oferta de empleo en España para prostitución

Equipo de Periodistas

Raquel es una nicaragüense originaria de Masaya que llegó hace dos semanas a España por una amiga de infancia que le prometió ayudarla a encontrar un trabajo y un mejor futuro para ella y sus tres hijos en Valencia, sin imaginar que estaban frente a la explotación sexual.

La amiga de Raquel la convenció de prestar el dinero en Nicaragua para pagar los cuatro billetes de avión de ella, sus dos hijas -una menor de edad- y su niño varoncito, asegurando que cuando llegara a España le ayudaría a pagar la deuda en el plazo de un mes.

Raquel contó que, a través de la madre de su amiga, quien vive en Nicaragua, logró contactarla. Su amiga le manifestó su voluntad de ayudarla, pero le insistió que no viajara sola, sino acompañada de sus hijas.

“El primer día de llegar aquí nos fue a recibir al aeropuerto, nos dio comida, nos atendió muy bien, al segundo y tercer día igual, pero al cuarto día le pregunté por el trabajo y me entregó un traje de lencería y me dijo que ese era mi trabajo y el de mis hijas”, narró Raquel entre lágrimas a Historias de Migrantes.

LEER MÁS: México hallan a 35 migrantes nicaragüenses encerrados en un tráiler

La nicaragüense narró que enfrentó a su amiga y le dijo que ni ella ni sus hijas estaban dispuestas a convertirse en víctimas de explotación sexual y le recordó que ella siempre le habló de cuidar ancianos y limpiar casas en España.

“Ella me dijo que de eso se trataba el trabajo yo le dije que no iba a permitir hacer eso porque tenía principios cristianos y mis hijas tampoco y me tiró a la calle”, lamentó Raquel entre lágrimas al sentirse engañada por la falsa promesa laboral.

“Siempre me habló de que yo aquí podía trabajar limpiando casas y mis hijas cuidarían a una señora del piso de abajo donde ella vivía y podrían estudiar”, dijo.

Raquel expresó que ella tenía plena confianza en su amiga porque fueron al mismo colegio cuando eran niñas y por eso nunca sospechó que su amiga podría estar involucrada en explotación sexual de migrantes en España.

“Su mamá la contactó y le dijo que yo la estaba pasando mal (en Nicaragua), que mi familia había sufrido un accidente y ella le dijo que me pasara su WhatsApp para contactarme y ayudarme”, recordó.

Tras conocer las intenciones de su amiga, llamó a la madre y dice que la trató de “malagradecida” por rechazar el supuesto trabajo que su hija le ofreció.

“Solo les puedo decir a las personas que quieran venir a buscar una aventura que no lo hagan porque es duro”, dijo Raquel tras expresar arrepentimiento de migrar a España.

Un buen samaritano

Raquel y sus tres hijos salieron desconcertados por las calles de Valencia sin conocer a nadie y se asentaron en una plaza pública cuenta que lloró varias horas con amargura mientras su pequeño hijo le pedía alimentos.

Recordó que estaba llorando sin dinero y pidiéndole a Dios que enviara un ángel en su camino y luego llegó un español de la tercera edad, se le acercó y le ofreció refugio temporal en su casa.

“Antes de entrar yo le dije que, si tenía otras intenciones que mejor no me ayudara, pero él me dijo que no tenía esa mentalidad que solo lo estaba haciendo por los niños”, expresó la preocupada mujer.

Deuda en Nicaragua

Al desamparo de estar en las calles de España junto a sus hijos a Raquel se le suma la nueva preocupación de la deuda que dejó en Nicaragua y teme por la libertad de su esposo, al incumplir el acuerdo de pagar los 4,630 dólares este 9 de noviembre.

Según Raquel su marido podría ser detenido en cualquier momento porque la deuda la adquirió con un juez al creer que su amiga le ayudaría a pagarlos.

SEGUIR LEYENDO: Magistrados con experiencia militar al mando del poder judicial solo contaminarán más la justicia en Nicaragua

“Me dijo préstalos yo aquí te los doy, ahorita no puedo porque también me traje a otra muchacha de Nicaragua y fue entonces que hicimos el préstamo”, expresó. “Siempre ella tuvo en mente que los niños tenían que venir primero”, agregó.

La nicaragüense externó que años atrás su familia sufrió un accidente con un funcionario del gobierno que lejos de apoyarlos como debió haber ocurrido esa situación les dejó daños permanentes en la salud de su esposo y sus hijas.

Soñaba con tener casa propia

Raquel contó que pensó muchas veces en abandonar Nicaragua y emigrar a un país desconocido, pero la motivó el deseo de tener un terreno para construir su casa propia.

Según esta nicaragüense, al inicio solo pensaba viajar ella, sin embargo, su amiga le dijo que viajara con sus tres hijos y después mandara a traer a su esposo.

“Me arrepiento de haber dejado mi país, porque ahora tenemos una deuda que me tiene estresada y mi esposo puede quedar detenido y ver la situación de mis hijos en la calle”, externó.

Raquel dijo que se siente incómoda de no poder trabajar y aunque por ahora el español no le ha pedido que abandone su casa ella sabe que para una persona pensionada es difícil mantener a cuatro personas.

“Si yo pudiera regresarme a Nicaragua me regreso con mis hijos, solo que no sé como hacerlo porque no tenemos dinero ni nada”, precisó.