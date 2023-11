Migrantes nicaragüenses regresan al país decepcionados con su experiencia en EEUU

Equipo de Periodistas

La organización de ayuda a migrantes en Estados Unidos, Texas Nicaraguan Community (TNC) compartió las líneas directas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para quienes estén decididos volver a Nicaragua.

Un nicaragüense originario de León narró a la TNC que recientemente llegó al país en un vuelo humanitario con 128 personas deportadas tras entregarse a las autoridades de Migración y pasar 45 días detenido en Louisiana, Texas.

“Los vuelos humanitarios de deportaciones salen los días jueves y mi vuelo salió de Louisiana, Texas. Ellos, se contactan con el consulado para tu debida acreditación como nicaragüense, sino tienes documentos. En ese vuelo venimos 128 nicaragüenses. Bajando del avión te entregan a migración Nicaragua. Y la policía te llama uno a uno para entregarte tus cosas personales, como documentos, medicamentos y celulares”, dijo.

Según el testimonio de este connacional para cuando se entregó a Migración de Estados Unidos ya tenía orden de deportación porque no se presentó a sus cortes y sabía que el siguiente paso era una deportación segura.

“La verdad no me estaba yendo bien, en USA, no ganaba lo suficiente, para solventar gastos, renta, comida y no estaba ahorrando, solo estaba viviendo. Mi madre se enfermó y la situación empeoró porque cuando ya no hay trabajo no hay amigos ni conocidos”, confesó.

“No money, no honey”, le decían los migrantes que tenían más tiempo de haber llegado a Estados Unidos, dando a entender que sin dinero no hay nada.

“Y aprendí que hay que agradecer a quien, sin tener un peso, te recibe en su casa. Sin dinero para pagar la renta no te esperan lo tenes que tener los primeros días del mes, si no te sacan fuera y que venga otro que tiene para pagar”, lamentó.

Recordó que compartió un apartamento con 8 personas, que tenía un solo inodoro y todos escondían las sopas maruchas, la necesidad era tanta entre los compañeros que debían cuidar su ropa interior porque la maleta la debían mantener con llave.

Cuenta que ahora que volvió al país, varios nicaraguenses le expresan su voluntad de viajar a Estados Unidos y cuando le preguntan su experiencia se limita a responder la realidad que él vivió como indocumentado.

“Me preguntan y les digo la verdad, se gana pero se gasta. Y no es que no quieras ahorrar, es que no te da para todo. Regrese a trabajar en el campo, y creo que fue la mejor opción”, confesó.

Nicaragüenses vuelven a Nicaragua por México

En este sentido, la TNC informó que en estos momentos hay nicaragüenses que van de regreso a Nicaragua atravesando México, pero se están enfrentando a la dificultad de quedar varados en las fronteras al no poseer ningún documento de viaje emitido por el consulado nica para que finalmente se les permita tomar un bus que los devuelva a suelo pinolero.

“Son muchos los mensajes que se reciben, diciendo que quieren regresar y qué cómo puede hacer”, comparte la TNC.

Explica que el aumento en las solicitudes de deportación voluntaria de nicaragüenses en Estados Unidos se debe a la frustración de los migrantes, quienes han enfrentado dificultades para obtener empleo o simplemente llevan una vida distinta a la que imaginaron.

“Lo más importante es saber y aceptar que es mejor regresar si no te está yendo bien”, expresó la organización en una publicación. “No hay porque sentirse fracasado, no todos corren con la misma suerte”, explicó a la decisión de los nicaragüenses.

Los migrantes nicaragüenses que solicitan la deportación voluntaria señalan que están decepcionados por las expectativas de encontrar un futuro mejor en Estados Unidos.

“Es mejor regresar que un plato de arroz y frijolitos tendremos calientito en la mesa. Andar con una mochila sin rumbo, sin bañarte, viviendo en la calle, para decir que estás en la USA. Eso no es vida hermanos”, afirmó la organización.

De acuerdo con la TNC, la decisión de quedarse en Estados Unidos o solicitar la deportación voluntaria corresponde únicamente al migrante afectado.

“Cada persona tiene una opinión individual, y se respeta. Hay personas más fuertes que otras. Y al final es una decisión personal”, insistió la organización.