Campesinos nicaragüenses impulsan modelo de producción autosustentable en Costa Rica

Enero 26, 2024 02:54 PM

En el marco de un proyecto comunitario de desarrollo autosostenible, un grupo de campesinos nicaragüenses exiliados en Costa Rica cultivan la tierra alquilando veinte manzanas y fortalecen sus conocimientos técnicos en agricultura, ganadería y porcina, como lo hacían en su país de origen, así lo revelaron a la Voz de América.

La familia del nicaragüense Víctor Díaz es una de las veinte que han recibido beneficios del programa que se instaló en la zona costarricense de Upala, fronteriza con Nicaragua.

Un grupo de familias de Nueva Guinea y Río San Juan, Nicaragua, se juntaron para alquilar una finca y vivir de lo que producían. Así es como funciona el modelo autosostenible, explica Díaz en palabras sencillas.

“Tratamos de emprender algún mecanismo de autosostenibilidad como el maíz y los frijoles, productos agrícolas que nosotros cultivábamos en Nicaragua”, dice.

Además de la producción agrícola, el programa autosostenible también abarca la crianza de ganado y porcino. Así lo expresa la líder campesina Francisca Ramírez, quien señala que el proyecto ha sido posible gracias al fundamental apoyo de una organización no gubernamental.

“Los campesinos nos caracterizamos porque nos gusta trabajar”, expresa Ramírez tras contar que cuatro años atrás era impensable la idea de que tenían la solución en sus manos de producir, consumir y comercializar sus productos.

“Hace cuatro años no sabíamos cómo íbamos a comer, cuatro años después con el esfuerzo de veinte familias y algunas cooperaciones que nos han apoyado, ya hoy podemos invitar al quesillo, a la cuajada, podemos garantizar que tenemos calidad alimentaria”, dice Ramírez confiada mientras acaricia una de las reses.

“Es un lugar donde se ha convertido en solidaridad para los exiliados que llegan a Costa Rica y no tienen donde ir para que no pasen como nosotros pasamos y no teníamos donde ir”, reseña.

Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, ha contribuido al desarrollo de este proyecto. Ruiz señala que las iniciativas autosostenibles ayudan a aliviar la migración de nicaragüenses a Costa Rica, que podría alcanzar las 200,000 personas en los últimos cinco años.

“Rescatamos la experiencia y sacamos lecciones aprendidas para desarrollar en otro cantón de Los Chiles, vinculadas a familias campesinas exiliadas para generar acciones de acceso a tierras, productividad de agricultura que les permitieran llevar proceso autogestionados”, dice.

Sin embargo, pese al deseo de los campesinos nicaragüenses de salir adelante e insertarse al campo laboral, se enfrentan a barreras como la obtención de documentos de refugio por parte del gobierno de Costa Rica.

Las estadísticas oficiales indican que solo ocurre en el 4% de los casos. Según datos de la Organización Mundial del Trabajo, los extranjeros contribuyen al 12% del Producto Interno Bruto del país.