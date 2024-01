Diáspora nicaragüense señala “ingratitud y saña” el cierre de consulados en EEUU

Equipo de Periodistas

Enero 26, 2024 04:30 PM

Tras el cierre de cuatro consulados nicaragüenses en Estados Unidos, la nicaragüense Damaris Rostrán, miembro de la diáspora nicaragüense e integrante de la Mesa de Trabajo Nacional de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) asegura que la decisión refleja una enorme ingratitud y saña contra las familias pinoleras migrantes.

Según Rostrán, el sudor de los migrantes nicaragüenses se observa en el envío de las remesas familiares.“Una enorme ingratitud porque ellos siguen alimentándose del sudor del pueblo, por ejemplo, los números en remesas familiares son 4,500,000 millones de dólares en remesas del año pasado, con un consumo directo de 4.000 millones de dólares a directos, que se la gente gasta en compra de arroz, frijoles, azúcar, ropa, zapatos, etc”.

Destacó que las remesas representan el 20% en el Presupuesto General de la República “el presupuesto de la dictadura ahora mismo es 3000 millones de dólares, eso significa que el 20% de las remesas cubren el presupuesto”.

Por otro lado, la nicaragüense que tiene más de veinte años viviendo en EE. UU. dice que el cierre de los consulados viola los acuerdos internacionales, en particular la Convención de Viena que garantiza la protección y la defensa del ciudadano en el exterior.

“Obviamente esto ya no va a pasar, por ejemplo, si se muere un familiar a la hora de repatriar el cadáver, no vas a poder tener esos accesos inmediatamente, si tu hijo necesita un acta de nacimiento, por ejemplo, si estás haciendo un trámite migratorio en Estados Unidos y necesitas renovar tu pasaporte, necesitas timbrar alguna carta que envíe porque estás queriendo comprar o vender una propiedad en tu país porque somos tenemos ese derecho no vas a poder hacer eso”.

También señala que los ciudadanos que requieran algún trámite consular van a tener que viajar largas distancias “Los que están en Los Ángeles tendrán que tomar un vuelo para llegar a Miami, los costos que van a incurrir con hotel, comida, transporte local, el tiempo de espera que vas a tener que hacer en el trámite y perder el tiempo de trabajo”.

Sostiene que la medida deja “huérfanos” a los ciudadanos debido a que en Estados Unidos existe una ley que se llama Real ID que significa que solo gente con situación legal migratoria puede viajar entre los Estados.

“Si sos uno de esos nicaragüenses que salió en el 2018 y no tienes una situación migratoria regulada, ¿cómo vas a bajar de Los Ángeles a Miami? ¿Cómo vas a viajar de Los Ángeles a Nueva York? que son extremos, o sea, todas esas cosas es realmente quedarnos huérfano y dejar de tener los derechos que cualquier conciudadano fuera de su país de origen tendría en situaciones regulares de un gobierno regular, pues sabemos que estamos en dictadura”, explicó Rostrán a 100%Noticias.

De igual forma, Muriel Gómez McEwan dijo que la medida entorpece aún más cualquier apoyo que el régimen brinda a la población nicaragüense viviendo en USA.

“Desde el 2018 al día de hoy- las pocas veces que he necesitado algo de la Embajada de Nicaragua para ayudar en algún caso de repatriación o ayudar a recaudar ADN con junto al Centro de Derechos Humanos del Sur de Texas ha sido algo nulo. Imposible obtener ninguna ayuda así que ellos estén abiertos o cerrados ellos no ayudan en nada de todas formas”, dijo Gómez a 100%Noticias.