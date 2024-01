Cierran permanentemente consulado de Nicaragua en Houston, opositores opinan que Ortega busca castigar a migrantes

El ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields Yescas, señaló que el cierre del consulado es una “venganza” política contra la comunidad nicaragüense

Equipo de Periodistas

Enero 24, 2024 09:30 AM

En menos de un mes, el régimen de Daniel Ortega ordenó el cierre permanente de dos consulados de Nicaragua en Estados Unidos, esta vez fue el turno de la sede en Houston informó la comunidad nicaragüense.

“El consulado está cerrado permanentemente. Por favor, lea la nota en la puerta. Disculpen las molestias”, indica el aviso colocado en las instalaciones.

Al respecto, el excarcelado y desterrado político, Juan Sebastián Chamorro señaló que “la medida de cerrar consulados en EEUU por parte de la dictadura es para tener mayor control. No me extrañaría que los cierren todos y dejen sólo uno, para centralizar las operaciones”.

De igual forma, el ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields Yescas, señaló que el cierre del consulado es una “venganza” política contra la comunidad nicaragüense.

“En tiempo récord reducen consulados a la mitad. Venganza política y crisis financiera. Priorizan recursos para nuevas embajadas en Asia y África. Menos consulados mayor control. En un país normal es la Cancillería quien regula consulados, en Nicaragua es Cañas y la seguridad del estado, el Ministerio del Interior.

McFields Yescas advierte que Ortega estaría “guillotinando" sus consulados a la mitad y solo se quedarían en Miami, New York y Washington.

“Tenían consulados en Houston, Los Ángeles, Nuevo Orleans, Washington, Nueva York y Miami, seis consulados pero al parecer ahora solo tienen tres, según uno de sus comunicados tienen que hablar con los consulados de Miami, Nueva York y Washington”, explica.

El cierre también incluye reducción de personal “sólo hay dos personas trabajando en el consulado de Washington han recortado personal en muchos de los consulados no tienen capacidad para atender a nuestros migrantes”.

3 razones de cierre

McFields considera que hay tres razones de fondo, primero, considera que podría tratarse de una razón de seguridad “menos consulado mayor seguridad, mayor control de la actividad consular de quién recibe pasaporte, de quien no recibe pasaporte la dictadura estaba fallando según sus planes porque muchos nicaragüenses contrarios a la dictadura habían recibido pasaporte porque la dictadura no tiene control de tantas personas que han tenido que salir exiliadas o refugiadas”.

Ahora con la reactivación del Ministerio del Interior, el régimen busca controlar los daños a través del comisionado general Luis Cañas Novoa.

“Cañas que es el encargado de quitar o dar pasaporte, de evitar que alguien entre al país y de robarle los derechos a la gente, ahí está la mano de Cañas. Es un tema de seguridad”.

En segundo lugar, considera que la medida podría responder a un tema económico porque los consulados dejaron de renovar pasaportes.

“Ahora los pasaportes son por 10 años (...) el punto es que ya no hay renovaciones y ahí perdieron miles de dólares, el otro punto es que la fe de vida era gratuita ya no se tenía que pagar, era una especie de convalidación que daban acuerdos internacionales en materia consular, pero ya no había ese pago entonces los consulados se estaban convirtiendo en una ventanilla de información eran un cascarón vacío”.

Aunque por otro lado están abriendo embajadas en África y Asia “necesitan dinero para mantener esa embajadas son al menos unos 350 mil dólares al año por cada una de estas embajadas”.

En tercer lugar, el ex embajador considera que es un “castigo a los opositores, castigar al migrante, al exiliado porque el consulado es resguardo y cobertura en temas migratorios a los que dejan el país o a los que tienen que ir a trabajar a otro país, están dejándolos al descubierto (...) los grandes afectados son los nicaragüenses migrantes que buscan una vida mejor o los que huyen del régimen criminal de Ortega o los que se han visto exiliados forzosamente esto tiene un duro impacto en la población”.