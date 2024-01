Otro migrante nicaragüense muere de un infarto en EEUU

Equipo de Periodistas

Enero 28, 2024 08:00 AM

Un migrante de nacionalidad nicaragüense murió este mes a causa de un infarto en Phoenix, Arizona, parte occidental de Estados Unidos, informó la organización de ayuda a migrantes Texas Nicaraguan Community (TNC).

El migrante, identificado como Olvin Herrera Rugama, de 22 años, era originario del municipio San Carlos, Río San Juan ubicado al sur de Nicaragua, revelaron sus familiares. También se conoció que Herrera tenía poco tiempo de haber llegado a EE.UU.

Extraoficialmente, se conoció que este nicaragüense estuvo internado en el hospital de Phoenix, pero no logró sobrevivir y ahora su familia solicita ayuda a través de la plataforma de Gofundme para repatriar sus restos a Nicaragua.

“Somos la familia Herrera, recaudando fondos para apoyar con el traslado del cuerpo de el joven Olvin Herrera Rugama, de 22 años a San Carlos, Nicaragua, quien repentinamente sufrió de un paro cardíaco. Todo el dinero recaudado será enviado a los padres. Se le agradecería mucho su apoyo ¡Dios los bendiga!”, se lee en el perfil de Godfundme.

Migrante con cáncer pide ayuda

El migrante nicaragüense Oscar Moisés Chávez Roque, de 38 años, fue diagnosticado con cáncer en Estados Unidos y solicita ayuda para costear tratamiento médico en ese país.

Oscar Chávez logró vencer el cáncer tras pasar un tratamiento en el hospital Manolo Morales en Managua hace tres años, sin embargo, la enfermedad volvió estando en el extranjero.

“Mi nombre es Moisés y desafortunadamente regreso mi cáncer. Lo que quiera dar me ayudara porque no puedo trabajar desde que me enfermé. Si me pueden ayudar, gracias y que Dios me le bendiga”, se lee en el perfil de Gofundme habilitada para ayudar a este nicaragüense.

Según datos revelados por la organización civil Texas Nicaraguan Community (TNC, por sus siglas en inglés) 157 migrantes nicaragüenses murieron el año pasado en su intento de llegar o estando ya en Estados Unidos, por lo que 2023 marcó récord en la crisis migratoria de Nicaragua.