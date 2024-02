EEUU podría aprobar ley de deportación a migrantes que conducen en estado de ebriedad, advierte experta

Si la propuesta de ley es aprobada, una persona indocumentada que sea arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga deberá salir de Estados Unidos y no podrá regresar, incluso si la falta se califica como menor

Febrero 11, 2024 01:40 PM

En Estados Unidos se discute un proyecto de ley que ordenaría deportar a migrantes indocumentados condenados por conducir en estado de ebriedad e impediría su regreso al país. Según la experta en temas de inmigración Nohelia Ramos, los inmigrantes deben evitar conductas que los lleven comprometer su estatus migratorio.

Si la propuesta de ley es aprobada, una persona indocumentada que sea arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga deberá salir de Estados Unidos y no podrá regresar, incluso si la falta se califica como menor.

La propuesta de ley, que todavía debe ser aprobada por el senado estadounidense, afectará a migrantes que buscan legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos.

La abogada experta en temas de inmigración, Nohelia Ramos, dijo a la periodista Samantha Lugo en el programa Hispanic Connection, que no sería sorpresiva la aprobación de dicha ley sobre todo porque 2024 es un año electoral.

“En este momento estamos viendo la balanza en diferentes tópicos, los demócratas no necesariamente están diciendo que no a los republicanos. Aquí creo yo que lo importante es que el inmigrante evite y sea muy inteligente y que su conducta en los Estados Unidos no lo lleve a este tipo de situaciones, porque las consecuencias de conducir ebrio es la cárcel”, dijo Ramos.

Según Ramos, para la deportación de un migrante que fue encontrado ebrio por las autoridades estadounidenses, debe existir una sentencia final, “recordemos que al inicio de un proceso se levantan tres o cuatro cargos, pero en el proceso en el camino se van negociando, hay cargos que van de graves a menos graves. Entonces al final si esa persona su sentenciada es grave tendría que enfrentar una deportación".

La experta advierte que la ley podría ser retroactiva, es decir las personas que han tenido una multa por conducir ebrio o bajo el efecto de alguna droga, también podría ser deportada “pero eso lo que va a depender mucho del factor de los años, si hubo rehabilitación. Hoy por hoy un juez de inmigración lo podría tomar en cuenta pero de forma discrecional, tomando en cuenta reincidencia, o si esa persona mejoró su conducta”, explicó.

La iniciativa de ley H.R. 6976 recomienda enmendar una parte de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y afectaría también a migrantes que están en busca de la ciudadanía.

“Si la ley llega a ponerse en efecto ya no sería realmente una discreción, el juez ejecutaría, y si se trata de probar el elemento de buena moral y si la persona haya cometido el delito de conducir ebrio dentro de un período de cinco años, eso tiene una repercusión en los casos migratorios de las personas que están queriendo regularizar su situación en los Estados Unidos.

“Lo he visto todo el tiempo, nosotros como abogados tenemos que haber indagado ¿cuál es el historial de esa persona?, al encontrarse que existen varios cargos como estos, tengo que explicar al cliente cuáles serían los diferentes escenarios que podemos encontrarnos en una corte y desafortunadamente, muchas veces no es bueno”, aseguró Ramos.

Cabe decir que en algunos estados el conducir borracho o bajo la influencia de alguna droga ya es motivo de deportación, pero ahora la legislación busca que la sanción se aplique a nivel federal.