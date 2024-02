Migrante nicaragüense lucha contra el tiempo para salvar a su hija de 9 años con leucemia en Nicaragua

Equipo de Periodistas

Febrero 20, 2024 10:10 AM

Karla Cajina, una madre nicaragüense, se encuentra en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de su hija Priscilla, de tan solo 9 años. Priscilla fue diagnosticada en Nicaragua con leucemia linfoblástica aguda, una enfermedad que requiere un tratamiento urgente y costoso.

“Como mamá me toca, no puedo dejarme por vencida, porque sería como dejarla a ella. No puedo”, expresa Karla Cajina con lágrimas en sus ojos al medio Telemundo 51 en entrevista con Leana Astorga.

Ella necesita recaudar más de $10.000 en menos de un mes para cubrir los gastos médicos del tratamiento de su pequeña Priscilla, quien no cuenta con el peso necesario para recibir quimioterapias.

“Fue diagnosticada con leucemia en etapa 3 y yo estoy buscando la forma que me puedan dar apoyo para lo que necesito hacer con ella, que viene siendo una cirugía de trasplante de médula”, enfatiza la afligida madre.

LEER MÁS: Hallan cuerpo sin vida de nicaragüense en el Río Bravo

A pesar de haber sido diagnosticada con leucemia hace un año, Priscilla, no pierde la esperanza ni sus sueños. Su madre, Karla, la describe como una niña alegre y llena de vida que aún aspira a convertirse en modelo.

Karla Cajina es una migrante nicaragüense, que radica en Estados Unidos.

Explica que está en proceso en llevarse a su familia a ese país, pero en estos momentos su prioridad es salvar la vida de su pequeña que requiere con urgencia un tratamiento médico especializado.

“El donante ya lo tenemos, que viene siendo la hermana de ella, pero necesito cubrir lo de la cirugía y todo lo que venga”, expresa. “Con mi pago estoy contando ahora para mandarlo, pero no es ni la mitad de lo que de verdad se necesita”, cuenta con tristeza.

“Y si no ¿qué hago?”, se pregunta con amargura Karla en caso de no lograr reunir los fondos de la cirugía de Priscilla.

“Es como un cargo de conciencia, pensando que uno hace lo posible por los hijos y a lo último de la historia no se puede”, añade tras pedir perdón por no contener las lágrimas.

Dice que se siente impotente cuando Priscilla le pide que no permita que le pase nada malo porque al compartir sala de Oncología en un hospital capitalino con otros niños observa el deterioro de la salud de los pacientes y la pérdida del cabello.

Karla Cajina, creó una campaña en GoFundMe para recaudar fondos y cubrir los costos del tratamiento de su pequeña Priscilla.

Priscila llegó a la vida de Karla a los cinco años de edad junto a sus dos hermanas y desde entonces ha velado por el cuidado de sus tres hijas pese a no ser la madre biológica.