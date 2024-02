Equipo de Periodistas

Febrero 20, 2024 06:35 PM

Freno a la deportación y en libertad, fue la decisión de un juez en Miami que evitó la expulsión de la periodista nicaragüense Joselin Montes, luego que la fiscalía expresó el pasado sábado no oponerse a la permanencia de Montes en Estados Unidos.

El abogado Pablo Cuevas de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, confirmó a 100% Noticias la decisión del juez de migración.

"Este sábado la fiscalía presentó un documento ante el juez de migración donde decía que no pretendía pedir la deportación de Joselin y que si el juez determinaba darle un estatus no se iban a oponer. Es así que el juez se pronunció este martes y manda a cerrar el caso", dijo Cuevas en declaraciones a 100% Noticias.

Joselin fue detenida desde el 18 abril del año 2023 en un centro de retención de Miami. No pudo estar en la audiencia porque extrañamente la movieron a un centro de migrantes en Georgia. Algunos familiares y amistades se dirigían a recogerla tras conocer el fallo del judicial.

"Con la decisión del juez de mandar a cerrar el proceso de deportación y ponerla en libertad, ella puede seguir en Estados Unidos, sin que ninguna autoridad la deporte. Eso le da oportunidad para solicitar un permiso de trabajo y gestionar su licencia de conducir" explicó Cuevas.

Estatus de Joselin en EEUU

El caso de Joselin fue conocido como "withholding of removal" que significa retención de deportación al país donde su vida o su libertad estarían amenazadas, pero sí contempla expulsión a un tercer país. Y en este caso el juez determinó que se quede en Estados Unidos.

Con la suspensión de la expulsión de Joselin se garantiza su protección para no ser devuelta a su país de origen y recibe el derecho de permanecer en los Estados Unidos y trabajar legalmente.

Pero esta suspensión de expulsión no le garantiza asilo político. No puede solicitar traer a miembros de su familia a los Estados Unidos y no obtiene el camino hacia la ciudadanía, como sí lo tendría con un asilo político.

La suspensión de la expulsión tampoco ofrece protección permanente ni un camino hacia la residencia permanente. Si las condiciones mejoran en el país de origen de una persona, el gobierno puede revocar la retención de expulsión y nuevamente solicitar la deportación de la persona. Esto puede ocurrir incluso años después de que a una persona se le conceda protección, dice la literatura sobre la figura de retención de deportación.