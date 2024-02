Biden restringiría el asilo político para quienes crucen ilegal la frontera entre México y EEUU

Equipo de Periodistas

Febrero 26, 2024 02:33 PM

Luego que se publicó en dos prestigiosos medios estadounidenses que la administración Biden podría estar considerando restringir la solicitud de asilo entre las personas que cruzan la frontera de México y Estados Unidos, la experta en temas de inmigración doctora Nohelia Ramos analiza y explica esta acción ejecutiva.

“Realmente para los abogados de inmigración, esta medida ejecutiva la vemos como medida de desesperación y recordemos que estamos en año de elección y, por quererse ganar votos o querer resolver la grave crisis que hay, consideramos que no es la mejor solución”, explicó Ramos al podcast Hispanic Conexion.

En concreto, esta medida restringiría el derecho a pedir asilo a todo ciudadano que pise suelo estadounidense y cerraría las fronteras a los recién llegados que de acuerdo con estadísticas oficiales son entre cinco y ocho mil llegadas diarias de indocumentados usando la frontera sur de EEUU.

“Cuando hablamos de que van a utilizar acciones ejecutivas para resolver no solamente va a ser contraproducente para querer frenar la cantidad de asilo en estos momentos, sino que también puede ser usada en contra del mismo gobierno (…) porque cuando de verdad se requiera ejecutar una acción ejecutiva no tendrá el mismo valor”, refirió la experta.

Según los medios The New York Times y CNN que tuvieron acceso a conversar bajo el anonimato con algunos tomadores de decisiones y divulgaron esta información, la medida se estudia a lo interno de la Casa Blanca y podría reflejar el cambio de postura del presidente desde que llegó al poder y quien ahora busca su reelección.

“Un funcionario de la Casa Blanca, que habló bajo condición de anonimato para poder comentar los planes que se estaban discutiendo, dijo que no se había tomado ninguna decisión”, se lee en la publicación del 21 de febrero en el The New York Times.

Por ello, la doctora Ramos señaló que mientras la medida no se presente formalmente no se conoce con exactitud la magnitud del daño que podría causar esta acción ejecutiva a los solicitantes de asilo que desde ya se enfrenta a un lento proceso en cada caso.

“Aquí falta todavía pasos que dar y analizar, pero repito se ve como una medida desesperada por efecto de las elecciones”, afirmó Ramos.