Sacerdotes nicaragüenses exiliados en Costa Rica anuncian viacrucis por migrantes

Equipo de Periodistas

Marzo 11, 2024 02:05 PM

El sacerdote nicaragüense exiliado en Costa Rica, Uriel Vallejos anunció que el próximo 23 de marzo realizarán un viacrucis por las personas migrantes el cual saldrá de la parroquia San Isidro Labrador en el cantón de San José Vázquez de Coronado. Al mismo tiempo, Vallejos informó que en suelo tico hay 22 sacerdotes exiliados, todos ubicados en parroquias.

En una conferencia de prensa desde la parroquia San Isidro Labrador, el padre Edgar Gamboa, vicario de la parroquia anunció el viacrucis para la comunidad nicaragüense radicada en Costa Rica.

“El plan pastoral de nuestra Arquidiócesis de San José busca siempre una pastoral social humanitaria e integral que busque el bienestar común de toda la población que habitan diferentes parroquias (...) se acerca la Semana Mayor días especialmente de reflexión de encuentro con el Señor y hemos querido hacer distintas actividades como parroquia para poder acompañar a los jóvenes, acompañar a los migrantes, a los enfermos, a diferentes grupos de personas de nuestra comunidad”, expresó Gamboa.

En este sentido, Gamboa informó que organizaron varias actividades, entre ellas un viacrucis para los migrantes que han tenido que dejar su patria.

“Hablamos de todas las diferentes naciones. Queremos orar por nuestros hermanos. Las fronteras. existen a nivel político y social, pero somos hermanos por la fe. Somos hermanos de una misma Iglesia. Las fronteras no existen como Iglesia y hemos querido orar. Entonces invitamos a este viacrucis, que se llevará a cabo el sábado, 23 de marzo a partir de las 2 de la tarde saliendo de la iglesia parroquial de Coronado”.

Agrega “a todos los migrantes de distintas nacionalidades, pero de una forma muy especial por la hermana República de Nicaragua y nosotros queremos orar por la paz. Queremos orar por los sacerdotes que también hoy sirven junto con nosotros en la Arquidiócesis de San José y otras diócesis que ahora codo a codo nos ayudan, nos acompañan en el proceso espiritual, pastoral y evangelizador de la Iglesia”.

Luis Martínez, colaborador de la parroquia, dijo que era un gran placer compartir con los hermanos migrantes como una sola iglesia “saliendo desde esta iglesia parroquial vamos a visitar los lugares aledaños con toda una logística tanto de sonido como de las diferentes estaciones debidamente planificado con la asistencia de las autoridades quienes nos van a brindar toda seguridad para que esto sea un verdadero éxito”.

Por su parte, el padre Uriel Vallejos agradeció a Dios por permitirles ejercer su ministerio ahora en Costa Rica “agradecer a los señores obispos que en diferentes diócesis estamos los sacerdotes que hemos sido exiliados, en nombre de la Iglesia de mis hermanos sacerdotes que colaboramos en esta porción parroquial les invitamos para que nos unamos en oración para ofrecer al Señor el Santo Vía Crucis el 23 de marzo a las 2 de la tarde, orando, específicamente por Nicaragua para que ustedes siempre sientan a la Iglesia que es universal que siempre les acompaña”.

La iglesia en Nicaragua no está silenciada

En un mensaje a la iglesia católica en Nicaragua que no puede realizar el viacrucis, el padre Edgard Gamboa dijo que las fronteras son geográficas por lo cual tienen a la iglesia de Nicaragua presente. Al mismo tiempo, instó a la feligresía a seguir orando.

Por su parte, el padre Vallejos dijo que la Iglesia siempre estará al lado del pueblo por lo cual siempre acompañará en medio de las dificultades y la persecución.

“Cristo es nuestra esperanza y no tenemos que sucumbir en medio de las pruebas, porque la Iglesia siempre ha sido perseguida y la Iglesia siempre va a subsistir, va a vivir en medio de la dificultad. Esa es nuestra esperanza e invitar a quienes estamos expatriados, quienes estamos en el exilio de que no estamos solos estamos siempre unidos a la Iglesia y la Iglesia siempre muestra ese signo de unidad, no sentirse solo sabemos la realidad muy dolorosa de muchos nicaragüenses, que estamos en el exilio, pero tenemos que apoyarnos desde la fe, desde la esperanza y poder dar este signo de esperanza a nuestra patria”, expresó.

Por otro lado, el sacerdote exiliado informó que en Costa Rica hay religiosos exiliados ubicados en diferentes diócesis “agradecer a la Conferencia Episcopal y a las parroquias a través de sus párrocos, los vicarios que nos han hospedado y nos hemos involucrado gracias a Dios en el quehacer pastoral viviendo la fraternidad, pues estamos ejerciendo alegremente nuestro ministerio, yo les invito en nombre de Dios que aquellos hermanos laicos que han sido expulsados que están exiliados que recurran a la casa del Señor”.

Sostiene que hay 22 sacerdotes exiliados “Todos estamos ubicados en diferentes diócesis del país”.

Añade “La Iglesia es universal y eso es lo que a nosotros nos alegra como sacerdote el apoyo incondicional que ha dado la conferencia a los hermanos sacerdotes, específicamente a nosotros para acompañar a nuestro pueblo”.

A pesar de la represión del régimen de Daniel Ortega contra la iglesia, el padre Vallejos dijo que la iglesia no va a callar frente al dolor y sufrimiento del pueblo.

“La Iglesia siempre ha continuado con su actividad religiosa y sabe que si no tiene esa libertad que tenía antes de salir a la calle, pero sí, siempre ha acompañado al pueblo desde su estructura, siempre la Iglesia no se va a callar en el dolor ni en el sufrimiento. La Iglesia siempre estará con su pueblo”.