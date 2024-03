Cardenal Leopoldo Brenes presentó su renuncia sin condiciones al Papa Francisco

Equipo de Periodistas

Marzo 08, 2024 10:35 AM

El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, presentó su renuncia al Papa Francisco, al llegar a sus 75 años de edad, según establece el Derecho Canónico de la Iglesia católica. Brenes dijo que la misiva es una carta sin condiciones, por lo cual está en manos del Sumo Pontífice aceptarla o rechazarla.

En una amplia entrevista transmitida por la Arquidiócesis de Managua, el cardenal y arzobispo explicó que la carta fue redactada con varios días de anticipación, en la cual no le puso ninguna condición al santo padre.

“Ya tengo el machote, pero tengo la mala costumbre de que cuando escribo algo lo escribo, lo guardo en la computadora lo vuelvo a revisar, a veces en la madrugada me acuerdo de algo y lo anoto en una pizarrita, que tengo en la puerta de mi cuarto, en la mañana voy a trabajar la computadora y lo reviso alguna frase, algún pensamiento, pero ya desde hace días preparé el machote y ya lo voy a afinar”.

Explicó que la carta fue enviada un día antes de su cumpleaños, es decir el 06 de marzo.

Además, Brenes dijo que redactar su carta de renuncia no fue difícil, agradeció a Dios por darle la oportunidad en el ministerio sacerdotal “no, no, en primer lugar, dar gracias al Señor, doy gracias a los papas que que han tenido la dicha de tenerme gracias, a la familia, gracias a todos. Yo creo que una cuestión no tiene que ser muy grande, pero ya tengo el machote listo”.

Según el religioso, la decisión de aceptar o rechazar la renuncia está en manos del Papa Francisco y la respuesta puede llevar días, semanas o meses.

“No se sabe, algunos un mes porque depende de la situación en que uno esté, el papá dice mire el otro está enfermo y a veces el mismo obispo, le pone una condición, es renuncia irrevocable, yo conocí un obispo amigo en Costa Rica que le dijo mire tal día, cumplo mis 75 años el día siguiente me voy, el nuncio le dijo espérese esto no es cuestión de yo me voy, a pues le doy un mes más y al mes más se fue, se fue el abandono y le dijo este es problema suyo a quién pone, pero ya me voy”, contó.

En este sentido, Brenes dijo que su carta era sin condiciones “yo creo que sería una mala educación ponerle términos al Papa, no estamos en ese plan”.

En caso que el Papa Francisco acepte la renuncia, el cardenal dijo que puede colaborar en distintas áreas del ministerio porque un sacerdote nunca deja de ser sacerdote.

“Ponerme a la orden del quinto Arzobispo en lo que yo le pueda ayudar y colaborar, estaré siempre atento y luego pues darme tiempo para descansar un poco, no salir del país porque yo soy poco para salir”.

Agrega “visitar parroquias no solamente de la arquidiócesis, si me lo permite el arzobispo, así como por ejemplo, en este momento a veces cuando está aquí Monseñor Pablo, él me ayudaba a confirmar porque son 117 parroquias y a veces uno necesita (...) entonces yo me pondré a la orden de del quinto arzobispo y en lo que él me pida que le pueda ayudar”.

Sobre la escogencia de su sucesor, el Cardenal explicó que la Conferencia Episcopal de Nicaragua presenta una terma y el mismo arzobispo presenta a sus candidatos.

“Eso también está en manos del Espíritu Santo, quiero decir siempre se hace la terna siempre desde la Conferencia Episcopal presenta la terna, el mismo arzobispo presenta también sus candidatos que son apoyados por la Conferencia Episcopal, se manda al dicasterio para los obispos y ahí se hacen las consultas, desde Roma vienen las consultas y luego ya el Santo Padre la valora y ´pel es el que toma la decisión al final”.

También agradeció a los sacerdotes y religiosos que trabajaron con él en Managua y Matagalpa “Gracias al Señor por mis hermanos obispos que me ha acompañado, la gracia de Dios por el presbiterio que me ha acompañado tanto en Managua como en Matagalpa y el laicado en la vida consagrada”.

Dijo que quiere ser recordado como “Polito” “gracias por haber dado esa golpecitos en mi vida y que han labrado lo que soy hoy, agradecerle su afecto, su cariño, su cercanía, pero de manera especial su oración, los niños me lo dicen, los jóvenes, las personas adultas de manera especial los ancianos que en silencio me dicen estoy orando por usted y sobre todo, pues algo que a uno lo golpea lo quiero mucho, pero que gracias, gracias por todo lo que me han dado, me seguirán dando y como he dicho pues sin merecerlo de mi parte, porque todo esto que ustedes me han dado ni con todo el oro del mundo lo podemos comprar”.