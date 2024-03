Identifican a dos migrantes nicaragüenses fallecidos en Estados Unidos

Equipo de Periodistas

Marzo 19, 2024 10:20 AM

Dos familias nicaragüenses sufren el dolor de la pérdida tras la confirmación del fallecimiento de dos de sus miembros que migraron a Estados Unidos, así lo confirmó la organización de ayuda a migrantes Texas Nicaraguan Community (TNC).

De acuerdo con la TNC, en Miami, Florida, fue encontrado sin vida Donald Lenin Fúnez Acuña. Su cuerpo se encuentra en la morgue a la espera de la autopsia que determinará la causa de su muerte.

La familia de Donald solicita la colaboración de la comunidad a través de una colecta de fondos para poder repatriar sus restos a Nicaragua.

“Hola me llamo Adriana y mi hijo pasó a la presencia de Dios, muy adolorida por mi situación de este golpe tan duro necesito ayuda para poder darle cristiana sepultura a mi hijo ya que él no es de USA si no de Nicaragua”, se lee en el perfil de Gofundme habilitado para reunir fondos.

Para apoyar la repatriación de Donald Fúnez Acuña ingresa al enlace de la colecta de fondos o envía tu grano de arena a la cuenta bancaria: 117208612 en LaFise a nombre de Adriana del Carmen Acuña Rodríguez.

20 meses desaparecido

Asimismo, en Texas, el cuerpo de Hiparco Alejandro Guzmán, quien había sido reportado como desaparecido hace 20 meses, mientras cruzaba el río Bravo en Piedras Negras, fue encontrado sin vida el pasado 17 de marzo.

Su identificación se realizó mediante pruebas de ADN, aclaró la TNC.

“Agradecemos al Proyecto identificación de la Universidad del Norte de Texas, y al equipo forense argentino por toda su colaboración”, añadió la TNC.

Hiparco deja en la orfandad a dos niñas y un vacío irreparable en su madre y esposa, informó la TNC.

Para apoyar la repatriación de Hiparco Alejandro Guzmán: Cuenta de Julissa Suleyka Loaisiga Gutiérrez: 101509393 en dólares de LaFise y en córdobas: 10020903941090 de Banpro.

Las familias de Donald y Hiparco agradecen de antemano la solidaridad y el apoyo de los nicaragüenses en este momento tan difícil.